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Newsट्रेंडिंगBRICS Summit 2026: मिलेट पुलाव से शहतूत फिरनी तक, भारत मंडपम में ऐसे हुई मेहमाननवाजी

BRICS Summit 2026: मिलेट पुलाव से शहतूत फिरनी तक, भारत मंडपम में ऐसे हुई मेहमाननवाजी

नई दिल्ली के भारत मंडपम में BRICS Summit 2026 के मेहमानों के लिए खास डिनर आयोजित किया गया। मेन्यू में खांडवी, खुंब गलौटी, पनीर लबाबदार, हिमालयी गुच्छी, मिलेट पुलाव और शहतूत फिरनी जैसे व्यंजन शामिल रहे। खाने के साथ 100 से ज्यादा कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भी मेहमाननवाजी को खास बनाया।

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Shakshi
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UPDATED: Sep 13, 2026 10:19 IST
PM मोदी के साथ डिनर हॉल की तरफ बढ़ते दिखे विदेशी मेहमान. (Photo: PTI)
PM मोदी के साथ डिनर हॉल की तरफ बढ़ते दिखे विदेशी मेहमान. (Photo: PTI)

In Short

  • BRICS डिनर में देश के अलग-अलग हिस्सों के शाकाहारी व्यंजन परोसे गए।
  • मिलेट पुलाव पनीर लबाबदार जलेबी और शहतूत फिरनी मेन्यू की खास डिश रहीं।
  • गाला डिनर के दौरान 100 से ज्यादा कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं।

नई दिल्ली के भारत मंडपम में BRICS Summit 2026 के दौरान शनिवार को मेहमान नेताओं और प्रतिनिधियों के लिए खास डिनर का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी में हुए इस डिनर में भारतीय खाने की विविधता देखने को मिली। स्टार्टर से लेकर मिठाई तक मेन्यू में देश के अलग-अलग हिस्सों के स्वाद को जगह दी गई। इसके साथ ही 100 से ज्यादा कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुति भी आकर्षण का केंद्र रही।

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खांडवी और खुंब गलौटी से हुई शुरुआत

डिनर की शुरुआत खांडवी से हुई। बेसन से तैयार इस नरम व्यंजन में सरसों, नारियल और करी पत्तों का स्वाद दिया गया। इसे केसर वाले आम और दही के साथ मेहमानों के सामने पेश किया गया।

इसके साथ खुंब गलौटी कबाब भी परोसा गया। मशरूम से तैयार इस कबाब को तवे पर पकाया गया और शीरमाल ब्रेड के साथ पेश किया गया। इसमें पुदीने के स्वाद का भी इस्तेमाल किया गया था।

पनीर से हिमालयी गुच्छी तक

मुख्य भोजन में पनीर लबाबदार शामिल था, जिसमें पनीर को प्याज और टमाटर की ग्रेवी के साथ तैयार किया गया। इसके अलावा हिमालय में मिलने वाली गुच्छी मशरूम से तैयार खास व्यंजन भी मेन्यू का हिस्सा रहा। इसमें गुच्छी और शतावरी के साथ केसर, किशमिश और मामरा बादाम का इस्तेमाल किया गया।

मेहमानों के लिए गाजर और हरी बीन्स से तैयार दक्षिण भारतीय व्यंजन भी परोसा गया, जिसमें नारियल और दक्षिण भारतीय मसालों का स्वाद दिया गया।

मिलेट पुलाव और चुकंदर का रायता

डिनर में मिलेट यानी मोटे अनाज को भी खास जगह मिली। बासमती चावल, बाजरा और मसालों से मिलेट पुलाव तैयार किया गया। इसके साथ चुकंदर का रायता और अलग-अलग तरह की भारतीय ब्रेड परोसी गईं।

मेन्यू में अरहर की दाल से तैयार हल्का शोरबा भी शामिल था, जिसमें टमाटर और करी पत्ते का स्वाद दिया गया।

मिठाई में जलेबी और शहतूत फिरनी

डिनर के आखिर में भारतीय मिठाइयों ने मेहमानों का स्वाद बढ़ाया। पुरानी दिल्ली की शैली में तैयार फ्रूट क्रीम को कुरकुरी जलेबी के साथ परोसा गया।

दूसरी खास मिठाई शहतूत फिरनी थी। दूध और चावल से धीमी आंच पर तैयार फिरनी में शहतूत का इस्तेमाल किया गया और इसे सोने की पतली परत से सजाया गया।

100 से ज्यादा कलाकारों ने दी प्रस्तुति

मेहमाननवाजी केवल खाने तक सीमित नहीं रही। गाला डिनर के दौरान 100 से ज्यादा कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। इनमें ज्यादातर कलाकार भारत से थे, जबकि BRICS के दूसरे सदस्य देशों के कलाकार भी कार्यक्रम का हिस्सा बने।

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भारत 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में 18वें BRICS शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। सम्मेलन में कई देशों के शीर्ष नेता और प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। डिनर और सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए भारत ने मेहमानों के सामने अपने अलग-अलग क्षेत्रों के स्वाद और सांस्कृतिक विविधता की झलक पेश की।

Edited By:
Shakshi
Published On:
Sep 13, 2026