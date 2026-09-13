स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान-ओमान में बनी सहमति, नए समुद्री रास्तों का सोमवार को होगा ऐलान

ईरान और ओमान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के लिए नए प्रवेश और निकास मार्गों के विवरण पर सहमति बना ली है। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर लंबी तकनीकी और कूटनीतिक बातचीत हुई। अब सोमवार को ओमान की राजधानी मस्कट में होने वाली क्षेत्रीय बैठक में खाड़ी देशों को इन बातचीत के नतीजों की जानकारी दी जाएगी।

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नए समुद्री रास्तों को लेकर क्या बनी सहमति?

ईरान की बातचीत करने वाली टीम के करीबी एक सूत्र के हवाले से अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम ने बताया कि अगस्त के आखिर में दोनों देशों के बीच अंतिम सहमति बनी। इसके तहत खाड़ी की ओर से आने वाला प्रवेश मार्ग पूरी तरह ईरान के क्षेत्रीय जल क्षेत्र में होगा। वहीं निकास मार्ग का एक हिस्सा भी ईरान के क्षेत्रीय जल क्षेत्र में रहेगा।

सूत्र ने कहा कि यह समुद्री मार्ग ईरान की तय व्यवस्था के तहत संचालित होगा। नए सिस्टम के लागू होने के बाद जलडमरूमध्य का दक्षिणी मार्ग बंद कर दिया जाएगा। हालांकि अमेरिका ने इस दक्षिणी मार्ग को खोलने पर जोर दिया था।

ईरान बोला- इसका मतलब होर्मुज खुलना नहीं

ईरानी सूत्र ने साफ किया कि इस समझौते का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोल दिया गया है। ईरान ने जलडमरूमध्य को दोबारा खोलने के लिए सात शर्तें तय की हैं और इन्हें अमेरिका तक पहुंचाया जा चुका है।

(Photo: Aaj Tak)

ईरान का कहना है कि जब तक इन शर्तों को लागू नहीं किया जाता, तब तक जलडमरूमध्य बंद रहेगा। इसे दोबारा खोलने का फैसला पूरी तरह अमेरिका के व्यवहार पर निर्भर करेगा।

सोमवार को मस्कट में होगी क्षेत्रीय बैठक

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने शुक्रवार को बताया था कि खाड़ी देशों के विदेश मंत्री सोमवार को ओमान में बैठक करेंगे। इसमें क्षेत्रीय मुद्दों के साथ ईरान और ओमान के बीच सुरक्षित समुद्री मार्ग तय करने को लेकर हुई बातचीत पर भी चर्चा होगी।

अल जजीरा से बातचीत में बघाई ने कहा कि बैठक में खाड़ी देशों के साथ ईरान और इराक के विदेश मंत्रियों के भी शामिल होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि बैठक के एजेंडे के तहत ईरान और ओमान की सुरक्षित समुद्री मार्ग को लेकर हुई बातचीत के नतीजों की जानकारी प्रतिनिधिमंडलों को दी जाएगी।

फरवरी के बाद से प्रतिबंधित है आवाजाही

पिछले महीने के आखिर में ईरान और ओमान ने एक संयुक्त बयान में कहा था कि दोनों देशों ने जलडमरूमध्य में चरणबद्ध व्यवस्था के प्रस्ताव पर विचार साझा किए हैं। इसमें अस्थायी संयुक्त शिपिंग कॉरिडोर बनाने की बात भी शामिल है।

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28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद तेहरान ने इस रणनीतिक जलमार्ग से आवाजाही सीमित कर दी थी। इसके बाद अमेरिकी सेनाओं ने ईरानी बंदरगाहों से आने-जाने वाले जहाजों को निशाना बनाते हुए नौसैनिक नाकाबंदी लागू की थी।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है और तेल व गैस की आवाजाही के लिए दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक है। ओमान और ईरान इस जलडमरूमध्य के दोनों ओर स्थित हैं और समुद्री सुरक्षा व नौवहन को लेकर लगातार बातचीत करते रहे हैं।