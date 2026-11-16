दिल्ली-मुंबई से अमेरिका जाना हुआ आसान! Air India की फ्लाइट्स में हुआ बदलाव

भारत से अमेरिका जाने वाले यात्रियों के लिए एयर इंडिया (Air India) ने बड़ी राहत दी है। खासकर दिल्ली और मुंबई से न्यूयॉर्क जाने वाले लोगों का सफर अब पहले से आसान होने वाला है। लंबी दूरी की इन फ्लाइट्स में यात्रियों को बीच रास्ते रुकने की परेशानी भी नहीं होगी। आइए जानते हैं कि एयर इंडिया ने किन रूट्स पर बदलाव किया है और इससे यात्रियों को कितना फायदा मिलेगा।

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अब 22 नहीं, सिर्फ 17 घंटे में पूरा होगा सफर

एयर इंडिया ने दिल्ली और मुंबई से न्यूयॉर्क एरिया के लिए अपनी नॉन-स्टॉप फ्लाइट्स फिर से शुरू कर दी हैं। कंपनी ने रविवार, 15 नवंबर को बताया कि अब यात्रियों का सफर करीब 22 घंटे के बजाय लगभग 17 घंटे में पूरा होगा। यानी ट्रैवल टाइम में 5 घंटे तक की कमी आई है।

इन चार रूट्स पर शुरू हुई नॉन-स्टॉप फ्लाइट्स

एयर इंडिया ने भारत और न्यूयॉर्क एरिया के बीच सभी चार रूट्स पर नॉन-स्टॉप सर्विस बहाल कर दी है। इनमें दिल्ली से न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (JFK), मुंबई से JFK, दिल्ली से नेवार्क और मुंबई से नेवार्क की फ्लाइट्स शामिल हैं। नेवार्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू जर्सी में है।

पहले रोम में क्यों रुकती थीं फ्लाइट्स?

पहले एयरस्पेस पर लगी पाबंदियों के कारण कुछ फ्लाइट्स को इटली के रोम में टेक्निकल रिफ्यूलिंग स्टॉप लेना पड़ता था। यहां विमान में दोबारा फ्यूल भरने के बाद आगे की यात्रा शुरू होती थी। इससे सफर लंबा हो जाता था।

प्रतीकात्मक तस्वीर

अब पहले से बंद एयरस्पेस खुलने के बाद यह परेशानी खत्म हो गई है। एयर इंडिया ने नवंबर के पहले हफ्ते से इराकी एयरस्पेस का इस्तेमाल करते हुए बिना रुके फ्लाइट्स चलानी शुरू कर दी हैं।

दिल्ली से न्यूयॉर्क के लिए एयरबस A350-900

दिल्ली से JFK और नेवार्क जाने वाली फ्लाइट्स में एयरबस A350-900 विमान इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इनमें 28 बिजनेस क्लास सुइट्स, 24 प्रीमियम इकोनॉमी और 264 इकोनॉमी क्लास सीटें हैं। यात्रियों के लिए अपग्रेडेड इन-फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम भी दिया गया है।

मुंबई की फ्लाइट्स में बोइंग 777-300ER

मुंबई से न्यूयॉर्क और नेवार्क जाने वाली फ्लाइट्स में बोइंग 777-300ER विमान चलते रहेंगे। इनमें 8 फर्स्ट क्लास सुइट्स, फ्लैट बेड वाली 40 बिजनेस क्लास सीटें और 280 इकोनॉमी क्लास सीटें हैं।

हफ्ते में कितनी फ्लाइट्स मिलेंगी?

एयर इंडिया फिलहाल दिल्ली और मुंबई से न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट के लिए रोजाना एक-एक फ्लाइट चलाती है। वहीं दिल्ली से नेवार्क के लिए हफ्ते में चार और मुंबई से नेवार्क के लिए तीन फ्लाइट्स उपलब्ध हैं।

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यात्रियों को क्या फायदा होगा?

इस बदलाव से बिजनेस ट्रैवलर्स, स्टूडेंट्स और परिवारों को फायदा मिलेगा। बीच में लैंडिंग और दोबारा बोर्डिंग की परेशानी कम होगी। हालांकि एयर इंडिया ने किराए में बदलाव की कोई घोषणा नहीं की है। यात्रियों को लेटेस्ट फ्लाइट टाइमिंग के लिए अपनी बुकिंग और एयरलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करने की सलाह दी गई है।