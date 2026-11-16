चांदी की कीमतों में भारी गिरावट! एक ही दिन में औंधे मुंह गिरा भाव, जानिए अब कितनी सस्ती होगी चांदी

छठ पूजा के मौके पर चांदी खरीदने की सोच रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है। चांदी की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिली है। अमेरिका से आए आर्थिक आंकड़ों और डॉलर की मजबूती ने कीमती धातुओं पर दबाव बढ़ा दिया है। ऐसे में सवाल है कि चांदी अभी और कितनी सस्ती हो सकती है और कीमतों में दोबारा तेजी कब आएगी? आइए जानते हैं कि आज चांदी का भाव क्या है, गिरावट की वजह क्या है और एक्सपर्ट आगे क्या संकेत दे रहे हैं।

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छठ पूजा पर ₹7,115 सस्ती हुई चांदी

16 नवंबर 2026 को छठ पूजा के दिन चांदी की कीमत में 7,115 रुपये प्रति किलो की बड़ी गिरावट आई है। इसके बाद चांदी का भाव 1,69,194 रुपये प्रति किलो पर आ गया है। इससे पहले चांदी की कीमत 1,76,309 रुपये प्रति किलो थी। यानी एक ही दिन में चांदी खरीदने वालों के लिए कीमत काफी नीचे आ गई है।

अमेरिका के महंगाई आंकड़ों ने बढ़ाया दबाव

चांदी की कीमतों में गिरावट की एक बड़ी वजह अमेरिका में महंगाई के आंकड़े हैं। अक्टूबर में अमेरिका में कंज्यूमर प्राइस 0.4% बढ़े हैं, जो उम्मीद से ज्यादा हैं। इससे निवेशकों को लग रहा है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ा सकता है या मॉनेटरी पॉलिसी सख्त रख सकता है। ब्याज दरें ज्यादा होने पर चांदी जैसी धातुओं में निवेश का आकर्षण कम हो जाता है, क्योंकि इनसे ब्याज नहीं मिलता।

प्रतीकात्मक तस्वीर

मजबूत डॉलर से भी चांदी को झटका

अमेरिकी डॉलर में मजबूती भी चांदी के लिए परेशानी बन रही है। डॉलर इंडेक्स यानी DXY करीब 103.44 पर है, जो 19 महीने के ऊंचे स्तर के आसपास है। अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड बढ़ने और ब्याज दरों में बढ़ोतरी की उम्मीद से डॉलर मजबूत हुआ है। इससे चांदी की डिमांड पर असर पड़ा है।

₹1.64 लाख तक गिर सकती है चांदी?

एनरिच मनी के सीईओ पोनमुडी आर के मुताबिक, चांदी के लिए फिलहाल 1,70,000 से 1,72,000 रुपये का जोन अहम सपोर्ट है। अगर कीमत इस स्तर से नीचे जाती है, तो अगला सपोर्ट 1,62,000 से 1,64,000 रुपये के बीच है। यानी गिरावट जारी रहने पर चांदी और सस्ती हो सकती है।

तेजी आने पर कहां तक जाएगा भाव?

एक्सपर्ट के अनुसार, चांदी के लिए पहला रेजिस्टेंस 1,78,000 से 1,80,000 रुपये के बीच है। इसके बाद अगला रेजिस्टेंस 1,88,000 से 1,90,000 रुपये पर है। कीमतों में मजबूती लौटने के लिए पहले 1,72,000 रुपये का स्तर पार करना जरूरी होगा। वहीं 1,78,000 रुपये के ऊपर लगातार बने रहने से बाजार में स्थिरता आ सकती है।

टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या बता रहे हैं?

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चांदी का RSI करीब 26 पर है, जो बताता है कि बाजार में काफी ज्यादा बिकवाली हो चुकी है। हालांकि, MACD अभी भी नेगेटिव है। इंटरनेशनल मार्केट में COMEX सिल्वर भी 47.50 डॉलर से नीचे फिसल गया है। गोल्ड-सिल्वर रेशियो बढ़ने से भी दबाव बना है। एक्सपर्ट का मानना है कि फिलहाल चांदी का रुख कमजोर है। अगर कीमत 1,70,000 रुपये से नीचे बनी रहती है, तो गिरावट तेज होकर 1,64,000 रुपये तक पहुंच सकती है।