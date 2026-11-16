Jensen Huang के बिना कैसे चलेगी Nvidia? IBM CEO ने अगले 3 साल को लेकर दिया बड़ा बयान

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की दुनिया में एनवीडिया (Nvidia) एक बड़ी कंपनी है। इसके को-फाउंडर जेनसन हुआंग (Jensen Huang) के अचानक सीईओ पद छोड़ने के बाद कंपनी के भविष्य को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। खासकर एआई सेक्टर में होने वाले बड़े इन्वेस्टमेंट पर इसका कितना असर पड़ेगा, इसे लेकर चर्चा तेज है। अब आईबीएम (IBM) के सीईओ अरविंद कृष्णा ने इस मामले पर अपनी राय रखी है। आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा और एनवीडिया में आगे क्या होने वाला है।

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अगले 2 से 3 साल तक बड़ा असर नहीं पड़ेगा

मनीकंट्रोल से बातचीत में आईबीएम के चेयरमैन और सीईओ अरविंद कृष्णा ने कहा कि जेनसन हुआंग के जाने से अगले दो से तीन साल तक एआई इंडस्ट्री के इन्वेस्टमेंट पर कोई बड़ा असर पड़ने की संभावना नहीं है।

उन्होंने बताया कि एनवीडिया के पास पहले से इतने ऑर्डर और कमिटमेंट हैं कि कंपनी के इंजीनियर अगले दो साल तक व्यस्त रहेंगे। इससे कंपनी को नया सीईओ चुनने और लीडरशिप में बदलाव संभालने का समय मिल जाएगा।

नए सीईओ का फैसला क्यों जरूरी?

अरविंद कृष्णा के मुताबिक, हुआंग के जाने से काम की रफ्तार थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन इसका असर बहुत मामूली होगा। उन्होंने इसे सेकेंड-ऑर्डर इफेक्ट बताया।

हालांकि, अगले पांच साल में एनवीडिया का प्रदर्शन कैसा रहेगा, यह काफी हद तक नए सीईओ पर निर्भर करेगा। कृष्णा ने एप्पल से स्टीव जॉब्स के जाने का उदाहरण देते हुए कहा कि हर कंपनी पर उसके फाउंडर के जाने का असर अलग होता है।

विवाद के बाद हुआंग ने छोड़ा पद

जेनसन हुआंग ने पिछले गुरुवार को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के खुलासे के बाद अचानक इस्तीफा दे दिया था। इनमें चीनी बिजनेसवुमन एलिस हुआंग के साथ कथित संबंध भी शामिल हैं। अमेरिकी अधिकारियों को शक है कि एलिस के चीन की इंटेलिजेंस एजेंसियों से संबंध हो सकते हैं।

प्रतीकात्मक तस्वीर

अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी ने क्या कहा?

अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने रविवार को कहा कि एनवीडिया को अगला सीईओ कंपनी के बाहर से चुनना चाहिए।उन्होंने बोर्ड और उसके बाहरी लीगल एडवाइजर्स से अगले 10 दिनों में अमेरिकी चिप एक्सपोर्ट प्रतिबंधों से जुड़े कंप्लायंस कल्चर पर जवाब देने को भी कहा है।

कौन बन सकता है एनवीडिया का नया सीईओ?

खबरों के मुताबिक, एनवीडिया के बोर्ड ने आर्म होल्डिंग्स के सीईओ रेने हास से संपर्क किया है।हास पहले सात साल एनवीडिया में काम कर चुके हैं। वह कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट और जनरल मैनेजर के पद तक पहुंचे थे। इसके बाद 2013 में आर्म से जुड़े।

हालांकि, अभी उनके नाम पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। फिलहाल एनवीडिया की फाइनेंस चीफ कोलेट क्रेस अंतरिम सीईओ की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। बोर्ड का कहना है कि सीईओ की तलाश के लिए सर्च फर्म चुनी जा रही है और किसी उम्मीदवार से औपचारिक बातचीत नहीं हुई है।

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कर्मचारी चाहते हैं हुआंग की वापसी?

एनवीडिया के एक पुराने इंजीनियर की पोस्ट पर 1,600 से ज्यादा कमेंट आए हैं। कई कर्मचारियों ने हुआंग की वापसी का समर्थन किया है।वहीं, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने चेतावनी दी है कि हुआंग के बिना एनवीडिया की कई अहम डील्स खतरे में पड़ सकती हैं। उनके मुताबिक, कई बिजनेस समझौते लिखित कॉन्ट्रैक्ट के बजाय हुआंग के व्यक्तिगत भरोसे और हैंडशेक पर आधारित थे।