AI का गलत इस्तेमाल! OTP छोड़िए, अब ऐसे लुट रहे हैं जालसाज

AI Fraud: फ्रॉड के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कपड़ों के ट्रेंड की तरह फ्रॉड के भी नए ट्रेंड आ रहे हैं। हाल ही में बिहार में एक ऐसे ही फ्रॉड का मामला सामने आया है। इस फ्रॉड ने सबको हैरान कर दिया है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Mar 20, 2025 14:15 IST

सोचिए, अगर आपके पास आपका कोई करीबी दोस्त का फोन आए और वह इमरजेंसी में पैसे मांगे। तो आप जल्द से जल्द पैसे ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन कुछ देर बाद उसी दोस्त से बात हो और पता चले कि उसने कॉल किया ही नहीं था। अब जालसाज AI की मदद से लोगों को ठग रहे हैं।

बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ अब ठगी के नए तरीके भी और खतरनाक हो गए हैं। साइबर ठग सिर्फ OTP नहीं बल्कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)  का सहारा लेने लगे हैं। हाल ही में एक एआई स्कैम सामने आया है, जिसने सबको हैरानी में डाल दिया है। 

बिहार में AI स्कैम मामला

अभी हाल ही में, बिहार से AI से ठगी का मामला सामने आया था। पटना में एक व्यक्ति को उसके भाई के नंबर से कॉल आया। आवाज भी बिल्कुल उसके भाई जैसा ही थी। ठग ने फोन पर कहा, कि उसे तुरंत पैसों की जरूरत है। बिना सोचे उसने 50,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। लेकिन जब असली भाई से बात की, तो पता चला कि उसने कोई कॉल ही नहीं किया। ठग ने AI से उसकी नकली आवाज बनाकर उसे धोखा दिया गया था।

कैसे हो रही है AI से ठगी?

इसमें ठग AI से किसी की भी आवाज बिल्कुल कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद वह रिश्तेदार या दोस्त बनकर लोगों से पैसे मांग रहे हैं। यहां तक कि कई बार ठग AI से चेहरा भी बदल लेते हैं। इसमें वह एआई की मदद से चेहरा बदलकर असली व्यक्ति जैसा दिखते हैं। इसके अलावा कई मामलों में पता चला है कि ठग बड़े ब्रांड्स के नाम से फेक जॉब ऑफर भेजते हैं। जिसके बाद, सिक्योरिटी मनी के नाम पर लोगों से पैसे ठगे लेते हैं।

AI स्कैम से कैसे बचें?

अगर आपके पास कोई भी कॉल आए तो पहले वेरिफाई करें। कभी भी कॉल पर अचानक कोई पैसे मांगता है तो तुरंत पैसे न भेजें। इसके अलावा कोई भी लिंक, फाइल या ऐप डाउनलोड करने से बचें। अगर आपको किसी पर शक होता है साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत करें।

Priyanka Kumari
Mar 20, 2025