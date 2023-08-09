यूट्यूब ने भारत में 15 साल पूरे किये, AI जेनरेटिड कंटेट को देखेंगे लोग

यूट्यूब ने भारत में 15 साल पूरे कर लिए हैं। इन 15 सालों की यात्रा पर गूगल ने मीडिया से बात की। गूगल को इन 15 साल में नए अनुभव मिले हैं। दिल्ली में पत्रकारों के साथ बातचीत में, यूट्यूब इंडिया ने अपने भविष्य के बारे में बात की। कंपनी का कहना है कि उसने मई 2023 में एक सर्वेक्षण किया, जिसमें पता चला कि 69% लोगों ने AI सामग्री का उपयोग करने में रूचि दिखाई। गूगल को लगता है कि आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा लोग AI कंटेट बनाएंगे और लोग पसंद भी करेंगे।

गूगल का कहना है कि लोग AI वाले कंटेट के लिए तैयार हैं और लोगों को इससे कोई परेशानी नहीं है। लोग AI जेनरेटिड कंटेट को भी उत्सुकता से देखते हैं।

यूट्यूब इंडिया के निदेशक ईशान जॉन चटर्जी ने इस बात पर जोर दिया कि डिजिटल वीडियो में हमेशा साक्षरता और भौगोलिक बाधाओं को तोड़ने की असामान्य क्षमता रही है। "देश में YouTube की यात्रा, कई मायनों में, भारत की अपनी डिजिटल परिवर्तन यात्रा को प्रतिबिंबित करती है। जैसा कि यूट्यूब इंडिया अपने अगले चरण में प्रवेश कर रहा है, एआई का एकीकरण और निर्माता भारतीय डिजिटल स्पेस में एक नई क्रांति लाएगा।