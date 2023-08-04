WhatsApp जल्द ही लागू करेगा ई-मेल वैरिफिकेशन

मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp, यूजर्स की गोपनीयता और डेटा की सुरक्षा के लिए रोज नए कदम उठा रहा है।Wabetainfo की रिपोर्ट के मुताबिक, अब व्हाट्सएप इस ईमेल वेरिफिकेशन फीचर को लागू करने की सोच रहा है हालांकि ये वैकल्पिक रहेगा। व्हाट्सएप आपके खाते की सुरक्षा और सत्यापन के लिए आपका ईमेल पता मांगेगा। अगर ऐसा हुआ तो इससे व्हाट्सअप के जरिए होने वाले फ्रॉड पर लगाम लग सकेगी।

advertisement

Also Read: Amazon Great Freedom Festival Sale: Apple iPhone 14 पर 14,000 रुपये की छूट

उदाहरण के लिए, यदि कोई फोन चोरी हो जाता है या उपयोगकर्ता व्हाट्सएप से जुड़े अपने फोन नंबर तक पहुंच खो देते हैं, तो ईमेल सत्यापन से उन्हें अपने खाते तक पहुंचने और लॉग इन करने में मदद मिलेगी। नए डिवाइस पर व्हाट्सएप सेट करते समय भी यह उपयोगी हो सकता है। इस बीच, व्हाट्सएप ने जून 2023 के लिए अपनी मासिक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार, व्हाट्सएप ने 1 जून से 30 जून, 2023 के बीच भारतीय उपयोगकर्ताओं के 6,611,700 खातों पर प्रतिबंध लगा दिया।