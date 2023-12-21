एक घंटे ठप रहने के बाद शुरू हुई X सर्विस, सुबह करीब 11 बजे से यूजर्स नहीं चल पा रहे थे X

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X की सर्विस फिर से शुरू हो गई है। ये प्लेटफॉर्म करीब एक घंटे डाउन रहा। इस कारण यूजर्स पोस्ट नहीं देख पा रहे थे। भारत समेत दुनियाभर के यूजर्स को गुरुवार सुबह करीब 11 बजे से X को एक्सेस करने में समस्या हो रही थी। यूजर्स को पोस्ट की जगह एक मैसेज दिख रहा था जिसमें लिखा था 'वेलकम टु X'। इससे प्लेटफॉर्म के डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों वर्जन प्रभावित हुए थे। आउटेज ट्रैकिंग वेबसाइट डाउनडिटेक्टर.कॉम पर भी कई लोगों ने X के डाउन होने की जानकारी दी थी। यह पहली बार नहीं है कि एक्स को आउटेज का सामना करना पड़ा। इससे पहले इसी साल मार्च और जुलाई में भी X डाउन हुआ था। तब भी यूजर्स को पोस्ट देखने और पोस्ट करने में परेशानी हो रही थी।

भारत सहित विभिन्न देशों के यूजर्स ने आउटेज की शिकायत की थी। स्टैटिस्टा के अनुसार दुनियाभर में X के करीब 33 करोड़ यूजर्स हैं। अमेरिका में 9.5 करोड़ और भारत में इसके 2.7 करोड़ यूजर्स है। हर रोज करीब 50 करोड़ पोस्ट किए जाते हैं। इसे जुलाई 2006 में लॉन्च किया गया था। 27 अक्टूबर 2022 को एलन मस्क ने इसे 44 बिलियन डॉलर में खरीदा था। आज के हिसाब से ये रकम करीब 3.6 लाख करोड़ रुपए होती है। सर्विस के डाउन होने के बाद हैशटैग '#XDown' '#TwitterDown' भी ट्रेंड करने लगा। यूजर्स ने आउटेज के दौरान अपने एक्सपीरियंस और मीम्स शेयर किए।