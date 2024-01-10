CES-2024 में दिखा दुनिया का पहला Transparent Smart TV

साल का सबसे बड़ा टेक इवेंट कंज्यूमर इलेक्टॉनिक्स शो (CES) 2024 का आगाज अमेरिका के लास वेगास में हो गया है। 12 जनवरी तक चलने वाले इस शो में कंपनियां इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के साथ ऑटो, हेल्थ और अन्य क्षेत्रों से जुड़े कई प्रोडक्ट्स पेश किए जा रहे हैं। यहां सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर चर्चा है और कई AI से लैस कई प्रोडक्ट्स यहां देखने को मिल रहे हैं। ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार, CES 2024 में 1.30 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। 12 जनवरी तक चलने वाले इस इवेंट में दुनियाभर की 4000 से ज्यादा कंपनियां आधुनिक इलेक्ट्रिक उपकरणों का प्रदर्शन कर रही हैं। इसमें शामिल होने वाली 35% कंपनियां अमेरिका की हैं। साउथ कोरिया की कंपनी LG ने दुनिया का पहला ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी पेश किया है। इसमें 77-इंच का एक ग्लास डिस्प्ले है, जो ट्रांसपेरेंट है। इससे स्क्रीन पर दिखने वाली इमेजेस नकली होलोग्राम की तरह हवा में तैरती हुई प्रतीत होती हैं। LG सिग्नेचर OLED T इस साल के अंत में ग्लोबल लेवल पर अवेलेबल होगा। डिस्प्ले के बारे में LG का कहना है कि बंद होने पर यह 'व्यावहारिक रूप से इनविजिबल' हो जाता है। टीवी एक जीरो कनेक्ट बॉक्स के साथ आता है, जो टीवी पर वायरलेस टेक्नीक की मदद से डिस्प्ले पैनल पर वीडियो और ऑडियो ट्रांसमिट करता है। सैमसंग ने यहां कॉन्सेप्ट के तौर पर माइक्रो LED-पावर्ड पारदर्शी टीवी पेश किया है। इसे दीवार के सहारे खड़ा किया जा सकता है, बीच में रखा जा सकता है या दीवार पर लगाया जा सकता है। एलजी का कहना है कि डिस्प्ले आसानी से इनवायरमेंट के साथ घुल-मिल जाता है। इससे ट्रांसपेरेंट स्क्रीन को कमरे के बीच में या बाहर के नजारे को ब्लॉक किए बिना खिड़की के सामने खड़ा किया जा सकता है।

advertisement

Also Read: Samsung का Galaxy Unpacked Event 17 जनवरी को

पामप्लग कंपनी ने नए वीयरेबल ग्लव (दस्ताने) पेश किए हैं। इनकी हर उंगली पर सेंसर और LED लाइटें लगी हैं। वर्चुअल रियलिटी समेत कई कामों में इसका इस्तेमाल हो सकता है। साथ ही इन्हें स्ट्रोक से पीड़ित मरीजों के लिए गेम खेलते समय उपयोग किया जा सकता है, जिससे उसे फिर से हिलने-डुलने में मदद मिलेगी। इसमें मरीज गेम खेलता रहता है और डॉक्टरों को उसकी सेहत से जुड़ा डाटा मिल जाता है। कंपनी ने इस शो में थेराप्ले नाम से एक हेल्थ आर्केड पेश किया है। यह एक तरह का गेम है, जहां स्ट्रोक पीड़ित मरीज एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसमें जैसे-जैसे मरीज गेम खेलता जाएगा, डॉक्टरों की उसकी सेहत से जुड़ी जानकारी मिलती जाएगी। इससे डॉक्टर देख सकते हैं कि किसी थैरेपी का मरीज पर कितना असर हो रहा है। अगर डॉक्टरों को लगता है कि किसी विशेष थैरेपी की ज्यादा जरूरत है तो वो इसे मरीज को सुझा सकते हैं। रोबोटिक्स कंपनी ऑगमैन इस शो में ORo नामक रोबोट पेश करने जा रही है, जो आपके पालतू जानवर का पूरा ध्यान रखेगा। यह न सिर्फ उनके साथ खेलेगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर उन्हें खाना भी खिलाएगा और दवा भी देगा। यह अपना पूरा काम आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) की मदद से करेगा। लेनोवो ने 2 इन 1 लैपटॉप 'थिंकबुक प्लस जेन 5 हाइब्रिड' पेश किया है। इसमें यूजर्स को विंडोज के साथ-साथ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम भी मिलेगा। जब आप इसे लैपटॉप मोड में इस्तेमाल करेंगे तो यह लैपटॉप की तरह काम करेगा। जैसे ही आप इसकी डिस्प्ले हटा लेंगे, यह एंड्रॉयड टैबलेट में बदल जाता है।