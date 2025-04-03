scorecardresearch
Newsटेक्नोलॉजीWhatsApp Scam का बढ़ गया खतरा, बचने के लिए आज ही ऑन करें ये Settings

WhatsApp Scam का बढ़ गया खतरा, बचने के लिए आज ही ऑन करें ये Settings

WhatsApp Scam के कई मामले सामने आए हैं। इन स्कैम से बचने के लिए हम आपको कुछ सेटिंग्स बताएंगे जिसको ऑन करके आप इस तरह से खुद को स्कैम से बचा सकते हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Apr 3, 2025 12:17 IST

मेटा (Meta) का पॉपुलर मैसेजिंग ऐप्स WhatsApp यूजर्स पर साइबर अटैक का खतरा आ गया है। दरअसल, मार्केट में WhatsApp Scam आ गया है। इस स्कैम में स्कैमर्स WhatsApp के जरिये फ्रॉड करते हैं। इस तरह के स्कैम से बचने के लिए हम आपको WhatsApp की कुछ ऐसी सेटिंग्स के बारे में बताएंगे जिसके जरिये आप आसानी से इस फ्रॉड से बच सकते हैं।

अपनी प्रोफाइल पिक्चर को करें सिक्योर

आप अपने WhatsApp के प्रोफाइल पिक्चर को सिक्योर कर सकते हैं। अपने प्रोफाइल को सिक्योर करने के बाद कोई दूसरा व्यक्ति आपकी फोटो का गलत यूज नहीं कर पाएगा। प्रोफाइल को सिक्योर करने के लिए आपको WhatsApp की सेटिंग में जाकर प्राइवेसी पर क्लिक करना होगा। इसके बाद प्रोफाइल फोटो में जाकर आप  'माय कॉन्टैक्ट्स' या 'माय कॉन्टैक्ट्स एक्सेप्ट'में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। 

‘लास्ट सीन’ को तुरंत करें बंद

कई बार हम ध्यान नहीं देते कि हमारा Whatsapp का लास्ट सीन ओपन है। हमें लगता है कि इसे ओपन रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन, ऐसा नहीं है। लास्ट सीन ओपन रहने से स्कैमर्स आपकी एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हैं। Whatsapp एक्टिविटी को ट्रैक करने पर स्कैमर्स आपकी पर्सनल डेटा को चोरी कर सकते हैं। ऐसे में Whatsapp की सेटिंग्स में जाकर अपना लास्ट सीन और  ‘अबाउट’ को बंद कर दें ताकि कोई आपकी एक्टिविटी के ट्रैक न कर पाए।

टू-स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करना जरूरी

अपने प्राइवेसी को मेंटेन रखने के लिए टू-स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन रखना बहुत जरूरी है। इस सेटिंग को ऑन करने के बाद कोई भी बिना आपके परमिशन के WhatsApp यूज नहीं कर पाएंगे। यह सेटिंग ओपन होने के बाद आपको WhatsApp लॉग-इन करते वक्त 6 डिजिट का ओटीपी डालना होगा जो कि आपके WhatsApp को गलत हाथों में जाने से बचाएग

ग्रुप प्राइवेसी बनाए रखें

कुछ समय से WhatsApp Group Scam काफी पॉपुलर हो रहा है। इस स्कैम में स्कैमर्स WhatsApp ग्रुप के जरिये आपके डेटा को चोरी करते हैं। ऐसे में कोई आपको अनजान ग्रुप में एड न करें इसके लिए  WhatsApp सेटिंग्स में जाकर प्राइवेसी ऑप्शन में ग्रुप सेक्शन पर क्लिक करें। अब यहां आपको 'माय कॉन्टैक्ट्स' या 'माय कॉन्टैक्ट्स एक्सेप्ट' पर सेलेक्ट करना है ताकि आप गलती से किसी अनजान ग्रुपर में ए़ न हो पाएं।

Unknown Caller से सावधान

नॉर्मल कॉल के साथ WhatsApp पर भी कई अनजान कॉलर के कॉल आते हैं। इस तरह के कॉल के जरिये आपके साथ स्कैम हो सकता है। ऐसे में आपको अपने WhatsApp पर Silent Unknown Caller ऑन रखना चाहिए ताकि कोई कॉल के जरिये आपके साथ फ्रॉड न कर सके। इसके लिए आपको WhatsApp सेटिंग्स की प्राइवेसी में जाकर कॉल्स के ऑप्शन में Silent Unknown Caller को ऑन करें।
 

Edited By:
Published On:
Apr 3, 2025