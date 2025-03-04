चोरी-छिपे कौन चला रहा है आपका WhatsApp? इस तरीके से तुरंत करें चेक

WhatsApp दुनिया का सबसे पॉपुलर मैसेजिंग ऐप है, जहां लोग सीक्रेट चैट, फोटो और वीडियो शेयर करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कोई चुपके से आपका WhatsApp चला रहा हो सकता है? अगर आपको लगता है कि आपकी चैट कोई और पढ़ रहा है, तो एक सिंपल ट्रिक से इसे चेक कर सकते हैं—इसके लिए कोई ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है!

WhatsApp में "Linked Devices" फीचर क्या है?

WhatsApp में एक Linked Devices नाम का फीचर है, जिससे यूजर अपने अकाउंट को लैपटॉप, टैबलेट या किसी अन्य डिवाइस पर लॉगिन कर सकते हैं। हालांकि, कई लोग गलत तरीके से इसका इस्तेमाल करके किसी और का अकाउंट एक्सेस कर लेते हैं।

कैसे चेक करें कि कोई आपका WhatsApp चला रहा है?

स्टेप 1: WhatsApp ओपन करें

स्टेप 2: एंड्रॉइड में राइट साइड शो हो रहे तीन डॉट्स पर क्लिक करें

स्टेप 3: "Linked Devices" ऑप्शन पर टैप करें

स्टेप 4: यहां आपको सभी डिवाइसेस की लिस्ट दिखेगी, जहां आपका WhatsApp लॉगिन है

अगर कोई अनजान डिवाइस दिखे तो तुरंत क्या करें?

अगर कोई अनजान डिवाइस दिखे, तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट लें ताकि जरूरत पड़ने पर शिकायत कर सकें। उस डिवाइस पर टैप करें और "Log Out" सेलेक्ट करें ताकि वह तुरंत डिस्कनेक्ट हो जाए। अपने WhatsApp का पासकोड बदलें ताकि कोई दोबारा एक्सेस न कर सके। अगर आपको लगता है कि किसी ने आपकी चैट पढ़ी है, तो WhatsApp की मदद टीम से संपर्क करें।

WhatsApp को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी टिप्स

Two-Step Verification ऑन करें – इससे आपका अकाउंट ज्यादा सुरक्षित रहेगा।

किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें – कई बार फिशिंग अटैक से अकाउंट हैक हो सकता है।

अनजान डिवाइसेस पर लॉगिन न करें – सिर्फ अपने पर्सनल डिवाइस पर ही लॉगिन करें।

आपके साथ कोई फ्रॉड न हो या फिर आपका डेटा लीक न हो इसके लिए आपको हमेशा अपने फोन को अपडेट रखना चाहिए और समय-समय पर फोन के पासवर्ड को बदलना चाहिए।

