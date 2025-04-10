scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsटेक्नोलॉजीWhatsApp Image Scam: अनजान तस्वीर से हो सकता है बैंक अकाउंट खाली, जानिए कैसे बचें इस नए साइबर फ्रॉड से

WhatsApp Image Scam: अनजान तस्वीर से हो सकता है बैंक अकाउंट खाली, जानिए कैसे बचें इस नए साइबर फ्रॉड से

WhatsApp Scam: मैसेजिंग ऐप WhatsApp पर नया स्कैम आ गया है। इस स्कैम में जालसाज अनजान इमेज का इस्तेमाल करके फ्रॉड करते हैं।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Apr 10, 2025 15:56 IST
WhatsApp Scam
WhatsApp Scam

Whatsapp Scam: आजकल साइबर ठगी (Cyber Fraud) के नए-नए तरीके सामने आ रहे हैं। पहले ओटीपी (OTP) और फर्जी लिंक से लोगों को निशाना बनाया जाता था, लेकिन अब धोखेबाजों ने एक और खतरनाक तरीका ढूंढ निकाला है – WhatsApp Image Scam।

इस स्कैम में सिर्फ एक फोटो डाउनलोड करने भर से आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। हाल ही में मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक शख्स ने इस चक्कर में आकर करीब 2 लाख रुपये गंवा दिए। इसके बाद दूरसंचार विभाग (DoT) ने भी इस स्कैम को लेकर चेतावनी जारी की है।

advertisement

कैसे काम करता है यह WhatsApp Image Scam?

इस स्कैम की शुरुआत होती है एक अनजान फोटो से, जो किसी अजनबी नंबर से वॉट्सऐप पर भेजी जाती है। कई बार स्कैमर फोन कॉल करके यह भी पूछते हैं कि “क्या आप इस तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति को पहचानते हैं?”

जैसे ही आप वो फोटो डाउनलोड करते हैं आपका फोन अचानक क्रैश या वह धीमा और हैंग होने लगता है। इसके बाद स्कैमर को आपके फोन का एक्सेस मिल जाता है। असल में, इस फोटो के भीतर एक मालवेयर (Malware) छुपा होता है और इस तकनीक को Steganography कहते हैं।

Steganography क्या है? (What is Steganography)

Steganography एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी फोटो, वीडियो या फाइल के अंदर छिपाकर खतरनाक कोड भेजा जाता है। यह कोड आपके फोन में छुपकर इंस्टॉल हो जाता है और आपके OTP, बैंक डिटेल्स, पासवर्ड और यहां तक कि कैमरा और माइक्रोफोन तक का एक्सेस स्कैमर को मिल जाता है।

साइबर सिक्योरिटी कंपनी Kaspersky के मुताबिक स्टेग्नोग्राफी का इस्तेमाल करके हैकर्स किसी भी तरह के डेटा को फाइल के अंदर छिपाकर भेज सकते हैं।

क्यों है यह स्कैम बेहद खतरनाक?

इस स्कैम की सबसे खतरनाक बात यह है कि इसमें कोई OTP या पासवर्ड भी नहीं मांगा जाता। बस एक फोटो डाउनलोड करने से आपका फोन हैक हो सकता है। फोटो डाउनलोड करने के बाद फोन में वायरस आ जाता है और OTP अपने-आप स्कैमर तक पहुंच जाता है। इस स्कैम में बैंक अकाउंट से पैसे गायब हो सकते हैं और आपको कुछ भी पता नहीं चलता जब तक अकाउंट में बैलेंस '0' न हो जाए।

कैसे बचें इस WhatsApp Image Scam से? (How to Protect Yourself from WhatsApp Image Scam)

आपको कभी भी किसी अनजान नंबर से आए फोटो, वीडियो या वॉयस नोट को डाउनलोड नहीं करना चाहिए। अगर किसी फाइल का साइज ज्यादा लगे या वो संदिग्ध लगे, तो उसे बिल्कुल न खोलें।

आपको अपने वॉट्सऐप नंबर को बैंक से लिंक नहीं करना चाहिए। हो सके तो फोन में एंटीवायरस या सिक्योरिटी ऐप इंस्टॉल रखें ताकि फोन वायरस से सिक्योर रहे। हमेशा ऐप्स को Google Play Store से ही इंस्टॉल करें, किसी लिंक से ऐप इंस्टॉल नहीं करना चाहिए।

advertisement

क्या करें अगर स्कैम का शिकार हो जाएं?

आपको तुरंत बैंक को सूचित करके अपना अकाउंट को फ्रीज करवाना चाहिए। इसके अलावा आपको पासवर्ड, UPI पिन और अन्य लॉगिन डिटेल्स तुरंत बदलना चाहिए। आपको साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाना चाहिए। अपने फोन को फैक्ट्री रिसेट करें अगर शक हो कि कोई वायरस है।

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Apr 10, 2025