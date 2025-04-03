WhatsApp के हर मेंबर्स के लिए अलग बजेगा गाना , रिंगटोन सेट करने के लिए फॉलो करें ये आसान प्रोसेस

Meta के पॉपुलर मैसेजिंग ऐप WhatsApp का यूज लगभग हर व्यक्ति कर रहा है। इस स्मार्ट ऐप्स ने चैटिंग को काफी आसान बना दिया है। इसके अलावा इस ऐप पर आप केवल चैट नहीं बल्कि आप अपने फोटो, वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने स्पेशल मेंबर के लिए स्पेशल रिंगटोन भी लगा सकते हैं। जी हां, कई यूजर्स को नहीं पता कि वो WhatsApp के लिए अलग से रिंगटोन सेट कर सकते हैं।

हम आपको पूरा बताएंगे कि आप कैसे WhatsApp पर अलग से नोटिफिकेशन सेट कर सकते हैं।

WhatsApp कॉल पर कैसे सेट करें रिंगटोन (How to set ringtone in WhatsApp)

स्टेप 1: अपने स्मार्टफोन में WhatsApp ओपन करें।

स्टेप 2: WhatsApp के राइट साइड कॉर्नर पर मैन्यू के टैप पर जाएं।

स्टेप 3: यहां सेटिंग में जाकर नोटिफिकेशन के ऑप्शन को सेलेक्ट करें।

स्टेप 4: अब कॉल्स के ऑप्शन में जाकर रिंगटोन पर क्लिक करें।

स्टेप 5: इसके बाद अपने फाइल्स में जाकर अपने पसंद के म्यूजिक या ऑडियो फाइल को सेलेक्ट करें।

स्टेप 6: अब म्यूजिक को सुनकर आप अपना WhatsApp रिंगटोन सेट कर सकते हैं।

स्पेशल मेंबर के लिए कैसे सेट करें रिंगटोन (How to set ringtone for special member)

स्टेप 1: सबसे पहले वॉट्सऐप कॉन्टैक्ट पर जाएं जिनके लिए स्पेशल रिंगटोन सेट करना है।

स्टेप 2: अब कॉन्टैक्ट के टॉप बार में जाकर नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करें।

स्टेप 3: अब नीचे जाकर call में जाकर रिंगटोन के ऑप्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 4: इसके बाद अपने म्यूजिक और ऑडियो फाइल सेलेक्ट करें।

स्टेप 5: अब आप अपने फेवरेट रिंगटोन को सुन कर उसे सेट कर सकते हैं।

स्पेशल मेंबर की चैट कर सकते हैं लॉक

अगर आप वॉट्सऐप पर किसी स्पेशल कॉन्टैक्ट की चैट को हाइड करना चाहते हैं तो अब वॉट्सऐप पर यह ऑप्शन आ गया है। आप अपने कॉन्टैक्स के चैट को लॉक कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट को लॉक करने के लिए आपको वॉट्सऐप की सेटिंग्स में जाकर पासवर्ड के जरिये कॉन्टैक्ट को लॉक कर सकते हैं।

