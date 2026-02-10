scorecardresearch
वैष्णो देवी से लेकर काशी तक - अब घर बैठे मंगवाएं प्रसिद्ध मंदिरों का प्रसाद! PNB One ऐप से ऐसे करें ऑर्डर

जो लोग किसी भी कारण से मंदिर नहीं जा सकते लेकिन उन्हें किसी खास या प्रसिद्ध मंदिर का प्रसाद खाने की इच्छा है उनके लिए यह ऑप्शन काफी फायदे मंद है। आज हम आपको इस आर्टिकल में यह बताएंगे की आप घर बैठे विभिन्न मंदिरो का प्रसाद कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए डिटेल में जानते हैं। 

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Feb 10, 2026 16:27 IST

PNB Prasad Seva: देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने अपने ऐप 'PNB One' में एक ऐसा फीचर देती है जिससे आप भारत के विभिन्न प्रसिद्ध मंदिरों से घर बैठे अपने लिए प्रसाद ऑर्डर कर सकते हैं। 

ऐसे कर सकेंगे ऑर्डर

  • सबसे पहले Play Store या App Store से PNB One ऐप को इंस्टॉल कर लें। 
  • इसके बाद अपने कस्टमर आईडी का इस्तेमाल कर ऐप में रजिस्टर कर लॉगिन कर लें। 
  • इसके बाद होम पेज पर ही आपको 'Prasad Seva' का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर होम पेज पर यह ऑप्शन नहीं दिखाई दे तो आप इसे सर्च बार में जाकर भी सर्च कर सकते हैं। 
  • Prasad Seva के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको फिर I agree वाले चेक बॉक्स पर क्लिक कर Continue पर क्लिक करना होगा। 
  • Continue पर क्लिक करते ही PNB Prasadam Seva का एक पेज खुलेगा जिसमें देश के अलग-अलग मंदिरों के नाम और वहां के प्रसाद का ऑप्शन और प्रसाद की कीमत सामने आएगी। 
  • ऑर्डर करने के लिए आपको अपने मन पसंद मंदिर पर क्लिक कर वहां के प्रसाद को अपने कार्ट में Add करना है। 
  • इसके बाद अपना नाम, नंबर, एड्रेस इत्यादि भर कर पेमेंट करना है। 
  • पेमेंट करते ही आपका ऑर्डर कन्फर्म हो जाएगा और कुछ ही दिनों में प्रसाद आपके घर पर पहुंच जाएगा। 

ऐप पर इन मंदिरों का प्रसाद शामिल

खबर लिखे जानें तक PNB One ऐप पर फिलहाल गुजरात के श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर, जम्मू और कश्मीर के श्री माता वैष्णो देवी मंदिर, तमिलनाडु के पलानी धनदायुथापानी स्वामी मंदिर, यूपी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, जूहू मुंबई का ISKCON मंदिर, महाराष्ट्र के शिरडी साई बाबा मंदिर, इत्यादि का प्रसाद शामिल हैं। 

