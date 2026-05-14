Amazon Alexa for Shopping: ई-कॉमर्स दिग्गज एमेजॉन ने ऑनलाइन शॉपिंग के अनुभव को पूरी तरह बदलने के लिए अपना नया एआई पावर्ड शॉपिंग असिस्टेंट 'एलेक्सा फॉर शॉपिंग' (Alexa for Shopping) लॉन्च कर दिया है।

एमेजॉन के नए एलेक्सा+ (Alexa+) तकनीक पर आधारित यह असिस्टेंट साल 2024 में आए पुराने चैटबॉट 'रूफस' (Rufus) की जगह लेगा। कंपनी का मकसद अपने रिटेल इकोसिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विस्तार करना है। यह नया असिस्टेंट अब मोबाइल ऐप, डेस्कटॉप ब्राउजर और इको शो जैसे स्मार्ट डिस्प्ले पर उपलब्ध होगा।

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शॉपिंग के लिए नया डिजिटल साथी

एलेक्सा फॉर शॉपिंग केवल सामान ढूंढने या तुलना करने तक सीमित नहीं है। एमेजॉन के अधिकारियों के मुताबिक, यह एक एक्टिव और बुद्धिमान साथी की तरह काम करेगा। यह ग्राहकों के सवालों के जवाब देने के साथ-साथ उनके लिए प्रोडक्ट की सिफारिश करेगा और कीमतों पर नजर रखेगा।

यह असिस्टेंट ग्राहक की पिछली खरीदारी, पसंद और आदतों का एनालिसिस कर उन्हें पर्सनल सुझाव देगा। ग्राहक इसे सर्च बार या एक खास एआई चैट इंटरफेस के जरिए इस्तेमाल कर सकेंगे। यूजर को चाहे स्किनकेयर के लिए सलाह लेनी हो या यह पता करना हो कि पिछली बार घर का राशन कब मंगाया था, यह सब असिस्टेंट बताएगा।

ऑटोमैटिक खरीदारी की सुविधा

इस नई तकनीक की सबसे बड़ी खासियत इसकी ऑटोमेशन क्षमता है। अब ग्राहक खरीदारी के लिए शर्तें तय कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप एलेक्सा को निर्देश दे सकते हैं कि जैसे ही किसी खास सामान की कीमत आपके तय बजट से नीचे आए, वह उसे तुरंत खरीद ले। इसके अलावा घर की जरूरी चीजें जैसे कुत्ते का खाना या सफाई का सामान खत्म होने पर यह खुद ही ऑर्डर दे सकता है। कंपनी का मानना है कि इससे ग्राहकों का समय बचेगा और उन्हें बार-बार एक ही प्रक्रिया नहीं दोहरानी होगी।

एमेजॉन के बाहर भी करेगा शॉपिंग

एमेजॉन ने इसमें 'बाय फॉर मी' (Buy for Me) नाम की एक अनूठी सर्विस भी जोड़ी है। यह एआई वर्चुअल असिस्टेंट न केवल एमेजॉन से बल्कि अन्य ऑनलाइन स्टोर से भी सामान खरीदने में सक्षम है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि इस स्तर की स्वायत्तता से प्राइवेसी और भरोसे से जुड़ी चुनौतियां भी पैदा हो सकती हैं। यह कदम ऐसे समय में आया है जब एमेजॉन अपनी 'एमेजॉन नाउ' जैसी तेज डिलीवरी सेवाओं में भी एआई का जमकर इस्तेमाल कर रहा है। फिलहाल यह सर्विस अमेरिका के ग्राहकों के लिए शुरू की गई है।