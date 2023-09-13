Data पर क्या कह गए KV Kamat?

नेशनल बैंक फॉर फइनेंसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (NaBFID) के चेयरमैन KV Kamath ने भारत में डाटा क्रांति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आज जिस तरह भारत में डाटा उपलब्ध है, यह साफ तौर पर लोकतांत्रिक है, जिसने पूरी प्रक्रिया को लोकतांत्रिक बना दिया है। कामत ने कहा, आज हाथ में पकड़ने वाले डिवाइस में हमें जो कनेक्टिविटी मिलती है और हमारे यहां डाटा की जो उपलब्धता है, साथ ही जिस कीमत पर डाटा उपलब्ध है।

advertisement

Also Read: डीजल वाहनों को लेकर Gadkari की सफाई

अगर चार-पांच साल पहले किसी ने मुझसे कहा होता कि भारत डाटा का सबसे बड़ा उपभोक्ता होगा, तो मैं कहता कि यह मुमकिन ही नहीं है। लेकिन आज यह पूरी तरह लोकतांत्रिक है। डाटा ने पूरी प्रक्रिया को ही लोकतांत्रिक बना दिया है।