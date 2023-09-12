डीजल वाहनों को लेकर Gadkari की सफाई

scorecardresearch
इससे पहले डीजल वाहनों पर अतिरिक्त जीएसटी लगाई जाने की खबरों के कारण महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लैलेंड और दूसरे स्टॉक्स में अचानक गिरावट देखने को मिली थी।हालांकि बाजार बंद होते-होते ऑटो शेयरों में कुछ रिकवरी देखने को मिली।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 12, 2023 16:10 IST
डीजल वाहनों पर एडिशनल 10% जीएसटी लगाने की खबरों पर केंद्रीय मंत्री Nitin Gadkari की तरफ से सफाई आई है। एक्स पर पोस्ट किए गए एक ट्वीट में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के अधीन विचाराधीन नहीं है। हालांकि सरकार 2070 तक जीरो कार्बन के टारगेट के लिए ऐसे विकल्पों पर काम करती रहेगी जिससे पॉल्यूशन और तेल इंपोर्ट को हतोत्साहित किया जा सके।

Also Read: केंद्रीय मंत्री Nitin Gadkari के एक बयांन से बाज़ार में हलचल, गिरने लगे शेयर

हालांकि इससे पहले डीजल वाहनों पर अतिरिक्त जीएसटी लगाई जाने की खबरों के कारण महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लैलेंड और दूसरे स्टॉक्स में अचानक गिरावट देखने को मिली थी।हालांकि बाजार बंद होते-होते ऑटो शेयरों में कुछ रिकवरी देखने को मिली।

 

