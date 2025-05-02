scorecardresearch
Newsटेक्नोलॉजीVI ने लॉन्च किया ऐसा प्लान जो खत्म ही नहीं होता, UNLIMITED चलेगा इंटरनेट और कॉल

Vi का NonStop Hero प्लान उन लोगों के लिए शानदार है जो हर दिन ज्यादा इंटरनेट और कॉलिंग का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपका नेट जल्दी खत्म हो जाता है या कॉलिंग लिमिट की टेंशन रहती है, तो यह प्लान आपके लिए परफेक्ट साबित हो सकता है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 2, 2025 15:38 IST
Vodafone Idea Nonstop Hero
टेलीकॉम कंपनी Vodafone Idea (Vi) ने अपने यूजर्स को बड़ा गिफ्ट देते हुए भारत का पहला ट्रूली अनलिमिटेड डेटा प्लान लॉन्च कर दिया है। इस प्लान का नाम NonStop Hero Plan है। यह अब तमिलनाडु समेत कुछ चुनिंदा राज्यों में मौजूद है। कंपनी इसे धीरे-धीरे पूरे देश में पेश करने की प्लानिंग कर रही है।

क्या है खास NonStop Hero Plan में?

Vi का कहना है कि यह प्लान खास उन यूजर्स के लिए है जो हर समय हाई-स्पीड इंटरनेट और बिना रुकावट कॉलिंग का मजा लेना चाहते हैं। इसमें कोई डेली डेटा लिमिट नहीं है, यानी आप जब चाहें जितना चाहें डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं।

इसके साथ इसमें अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और हर दिन 100 SMS फ्री मिलते हैं। 

कितने का है यह प्लान?

Vi ने NonStop Hero Plan को तीन वैरिएंट्स में लॉन्च किया है।

(1) (₹380 के प्लान की वैलिडिटी 28 दिन है।

(2) ₹680 का 56 दिन की वैलिडिटी है।

(3) ₹1020 में 84 दिन की वैलिडिटी मिलती है।

इन तीनों प्लान्स में अनलिमिटेड डेटा, फ्री कॉलिंग और रोज 100 SMS की सुविधा एक जैसी है। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शव है जो रोजाना भारी मात्रा में इंटरनेट और कॉलिंग का इस्तेमाल करते हैं।

डेटा यूज में भारत बना नंबर 1

Vi का कहना है कि भारत में डेटा की खपत तेजी से बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 10 सालों में डेटा यूज में 288 गुना की बढ़ोतरी हुई है। TRAI के अनुसार मार्च 2024 तक देश में 95.4 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हो गए हैं और एक यूजर हर महीने औसतन 20.27GB डेटा इस्तेमाल करता है।

हालांकि इंटरनेट यूज तो बढ़ रहा है, लेकिन Vodafone Idea को अपने कस्टमर की संख्या में लगातार गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। फरवरी 2025 में कंपनी ने 20,720 वायरलेस ग्राहक गंवाए। हालांकि बिहार, दिल्ली, मुंबई, कर्नाटक और यूपी ईस्ट जैसे कुछ सर्किल्स में कंपनी की स्थिति थोड़ी बेहतर है।

किन राज्यों में मिल रहा है यह प्लान?

फिलहाल NonStop Hero Plan तमिलनाडु,आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के साथ कर्नाटक,राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लॉन्च हुआ है। कंपनी का कहना है कि यह प्लान केवल पर्सनल यूज के लिए है, इसे कमर्शियल कामों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
 

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
May 2, 2025