Vivo V50e में 5600mAh बैटरी और 90W चार्जिंग, कैमरा भी बेमिसाल

Vivo ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन Vivo V50e लॉन्च कर दिया है। यह फोन खासकर उन लोगों के लिए लाया गया है जो स्टाइल, परफॉर्मेंस और शानदार कैमरा एक्सपीरियंस एक साथ चाहते हैं। सिर्फ 7.39mm मोटा यह स्मार्टफोन देखने में बेहद प्रीमियम लगता है और इसके साथ मिलने वाले फीचर्स इसे एक बेहतरीन चॉइस बनाते हैं।



कीमत और उपलब्धता की पूरी जानकारी (Vivo V50e Price)

Vivo V50e को दो वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है। 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत ₹28,999 रखी गई है, जबकि 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट ₹30,999 में मिलेगा। यह फोन Pearl White और Sapphire Blue रंगों में मिलेगा।

फोन की बिक्री 17 अप्रैल 2025 से शुरू होगी और इसे Vivo की ऑफिशियल वेबसाइट, Flipkart, Amazon और नजदीकी रिटेल स्टोर्स से खरीदा जा सकेगा।

लॉन्च ऑफर्स में मिल रहे हैं कई फायदे (Vivo V50e Launch Offer)

लॉन्च ऑफर्स के तहत HDFC और SBI कार्ड्स पर 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा सर्विफाई और कैशिफाई जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। बिना ब्याज वाली EMI का ऑप्शन भी मौजूद है और Vivo TWS ईयरबड्स सिर्फ ₹1,499 में मिल सकते हैं। साथ ही Vivo V-Shield स्क्रीन प्रोटेक्शन पर 40% तक की छूट भी दी जा रही है।

डिस्प्ले और डिजाइन में परफेक्शन (Vivo V50e Display)

Vivo V50e में 6.77 इंच की Quad-Curved AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है। इस डिस्प्ले का एक्सपीरियंस न केवल स्मूद है, बल्कि कलर भी बेहद वाइब्रेंट हैं। फोन का Diamond Shield Glass इसे स्क्रैच और गिरने से बेहतर सिक्योरिटी देता है।

फोन में लगा है MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर, जो 4nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। इसमें 8GB RAM के साथ 8GB एक्सटेंडेड RAM का भी सपोर्ट है, जिससे आप 27 ऐप्स तक एक साथ चला सकते हैं। यह फोन हाई-एंड गेमिंग और मल्टीटास्किंग को बेहद आसान बना देता है।

बैटरी और चार्जिंग भी है जबरदस्त (Vivo V50e Battery)

इस स्मार्टफोन में दी गई है 5600mAh की बड़ी बैटरी, जो 90W की FlashCharge टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है। कंपनी का दावा है कि यह अब तक के सभी Vivo V सीरीज फोन्स में सबसे तेज़ चार्जिंग है। साथ ही Vivo की खास बैटरी मैनेजमेंट तकनीक से बैटरी परफॉर्मेंस 4.5 साल तक अच्छी बनी रहती है।

कैमरा में है प्रोफेशनल टच (Vivo V50e Camera Details)

Vivo V50e का रियर कैमरा 50MP Sony IMX882 सेंसर के साथ आता है, जो OIS के सपोर्ट के साथ बेहतरीन लो-लाइट फोटोग्राफी करता है। साथ में 8MP का Ultra-wide कैमरा भी दिया गया है। यह कैमरा Sony का Multifocal Pro Portrait फीचर भी सपोर्ट करता है जिससे आप शानदार पोर्ट्रेट्स क्लिक कर सकते हैं।

सेल्फी कैमरा भी उतना ही पावरफुल है, जिसमें 50MP का Eye-AF ग्रुप सेल्फी कैमरा दिया गया है, जो 92 डिग्री वाइड एंगल के साथ आता है। सामने और पीछे दोनों कैमरे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं।

यह स्मार्टफोन IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आता है, जिससे यह 1.5 मीटर गहरे पानी में 30 मिनट तक सुरक्षित रह सकता है। साथ ही इसमें Underwater Photography Mode भी दिया गया है जो पानी के अंदर भी फोटोग्राफी को आसान बनाता है। Vivo V50e में Android 15 पर आधारित Funtouch OS 15 दिया गया है। इसमें कई नए AI फीचर्स जैसे- AI Note Assist, AI Eraser 2.0, Live Call Translation, Circle to Search और Gemini AI Assistant शामिल हैं।



