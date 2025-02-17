Vivo V50: लॉन्च हुआ वीवो का तगड़ा फोन! 12GB RAM, 6000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा और… जानिए Price और Availability

Vivo ने भारतीय बाजार में अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन V50 को लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन Snapdragon 7 Gen 3 चिपसेट से लैस है। फोन में 6,000mAh की बैटरी है जो 90W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। डिवाइस को तीन कलर ऑप्शन - Rose Red, Starry Night, और Titanium Grey में लॉन्च किया गया है।

फोन IP68+IP69 रेटिंग की रेटिंग के साथ आता है जो इसे धूल और पानी के छींटों से प्रोटेक्शन देता है। यह फोन 7.39 मिमी पतला है जिसे सेगमेंट का सबसे पतला स्मार्टफोन माना जा रहा है। फोन में यूजर्स को कई AI फीचर्स भी मिलते हैं जैसे- Circle to Search, Transcript Assist, Live Call Translation इत्यादि। चलिए जानते हैं इस फोन की प्राइस और अन्य फीचर्स।

Vivo V50 : फीचर्स

वीवो V50 स्मार्टफोन में 6.77-इंच फुल-HD+ (1,080 x 2,392 पिक्सल) क्वाड-कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश, 4,500 निट्स पीक लोकल ब्राइटनेस और 387ppi पिक्सल डेंसिटी है।

फोन में Qualcomm का Snapdragon 7 Gen 3 SoC प्रोसेसर लगा है। फोन में 12GB तक LPDDR4X रैम और 512GB तक UFS 2.2 स्टोरेज है। यह फोन एंड्रॉइड 15-आधारित FuntouchOS 15 के साथ आता है।

कैमरा की बात करें तो Vivo V50 में f/1.88 अपर्चर और ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइज़ेशन (OIS) सपोर्ट के साथ 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और पीछे की तरफ f/2.0 अपर्चर के साथ 50-मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए भी कंपनी ने फ्रंट कैमरा f/2.0 अपर्चर के साथ 50-मेगापिक्सल का सेंसर का दिया है। यह फोन Zeiss सपोर्ट के साथ आता है।

कनेक्टिविटी की बात करें तो फोन में डुअल 5जी, 4जी, वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.4, जीपीएस, ओटीजी और एक यूएसबी 3.2 टाइप-सी पोर्ट शामिल हैं।

Vivo V50 : Price और Availability

कंपनी ने फोन को तीन स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया है।

8GB + 128GB का प्राइस 34,999 रुपये

8GB + 256GB का प्राइस 36,999 रुपये

12GB + 512GB का प्राइस 40,999 रुपये

यह फोन फ्लिपकार्ट, अमेज़ॅन और वीवो इंडिया ई-स्टोर के माध्यम से 25 फरवरी से खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। फिलहाल इसकी प्री-बुकिंग शुरू हो चुकी है।

