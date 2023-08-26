Vivo V29e मचाएगा धमाल, 28 अगस्त को होगा लॉन्च

SmartPhone की दुनिया में Vivo की कई मोबाइल फ़ोन पहले से ही यूजर्स की पसंद बन चूकी है। अब फिर एक बार कंपनी V29e को लॉन्च करने से पहले ही उसके फीचर्स के कारण यूजर्स को अपनी ओर खींच रहा है। चाइनीज टेक कंपनी वीवो 28 अगस्त को भारत में नया 5G स्मार्टफोन वीवो V29e लॉन्च करेगी। कंपनी ने ऑफिशियल वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट पर स्मार्टफोन को टीज किया है, जिसमें लॉन्च इवेंट के बारे मे जानकारी दी है। टीजर के अनुसार, वीवो V29e में 58.7 डिग्री कर्ब स्क्रीन मिलेगा, जो सेगमेंट स्लिमेस्ट 3D कर्व डिस्प्ले होगी। इसके अलावा कंपनी ने फोन के अन्य स्पेसिफिकेशन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी है।

हालांकि, मीडिया रिपोर्ट में इसके बारे में पहले ही जानकारी सामने आ चुकी है। कंपनी वीवो V29e में 120 Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.78 का AMOLED डिस्प्ले दे सकती है, जो 58.7 डिग्री कर्ब होगा। डिस्प्ले पर पंच होल डिजाइन मिलेगी। परफॉर्मेंस के लिए फोन में 6 nm पर बना क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया जा सकता है। फोन में एंड्रॉयड 13 पर बेस्ड फनटच ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए फोन में डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें प्रायमरी कैमरा 64MP और सेकेंडरी कैमरा 8MP का दिया जा सकता है। वहीं, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए पंच होल डिजाइन के साथ 50MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा। पावर बैकअप के लिए इसमें 44W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000 mAh की बैटरी मिलेगी।

28 अगस्त को भारत में नया 5G स्मार्टफोन वीवो V29e लॉन्च करेगी

कनेक्टिविटी के लिए फोन में 5G, 4G, 3G, 2G, Wi-Fi, GPS, NFC, ब्लूटूथ, FM रेडियो, 3.5 mm ऑडियो जैक और चार्जिंग के लिए USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी वीवो V29e को 25 हजार रुपए से लेकर 30 हजार रुपए की कीमत पर लॉन्च कर सकती है। बायर्स इस स्मार्टफोन को कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट और ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट से खरीद सकेंगे।

