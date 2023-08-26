देशभर में Mobile Phone यूजर्स की संख्या हुई 114.36 करोड़

scorecardresearch
TRAI के मुताबिक, देश में टेलीफोन सब्सक्राइबर्स की संख्या में 0.11% की बढ़ोतरी हुई है। भारत में टेलीफोन ग्राहकों की संख्या मई 2023 में 117.25 करोड़ थी, जो जून 2023 में बढ़कर 117.38 करोड़ हो गई है।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Aug 26, 2023 13:03 IST
देश-दुनिया जैसे जैसे तकनिकी छेत्र में आगे बढ़ रहा है, वैसे ही तमाम तरीके के नए नए उपकरण की संख्या भी बढ़ रही है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) की रिपोर्ट अनुसार जून 2023 में देशभर में यूजर्स की संख्या 3.74 लाख बढ़कर 114.36 करोड़ हो गई है। Jio और Airtel ने नए ग्राहकों को जोड़ना जारी रखा है। वहीं, BSNL और Vodafone-iDEA लगातार अपने यूजर्स को गंवा रहे हैं। वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल के यूजर्स लगातार कम हो रहे हैं। जून के महीने में बीएसएनएल के 18.70 लाख यूजर्स कम हुए हैं।

इससे यूजर्स की संख्या घटकर 9.95 करोड़ रह गई है। इससे पहले मई 2023 में भी बीएसएनएल ने 14.9 लाख यूजर्स गंवाए थे। वहीं, वोडाफोन-आइडिया के 12.85 लाख यूजर्स ने अक्टूबर में नेटवर्क को छोड़ा है। इससे कंपनी के कुल उपभोक्ताओं की संख्या 22.97 करोड़ रह गई है। इससे पहले कंपनी ने मई 2023 में 28.2 लाख यूजर्स खोए थे। बीएसएनएल और वोडाफोन-आइडिया के यूजर्स गंवाने का फायदा जियो और एयरटेल को हुआ है। जियो ने जून के महीने में 22.73 लाख जोड़े हैं, जबकि मई में इसने 30.4 लाख यूजर्स को जोड़ा था। इससे इसेक यूजर्स की कुल संख्या 43.86 करोड़ हो गई है। वहीं एयरटेल ने 14.09 लाख कस्टमर्स को जोड़ा है, जबकि मई में इसने 13.3 लाख यूजर्स को जोड़ा था। इससे कंपनी के कुल यूजर्स की संख्या 37.37 करोड़ हो गई है।

ट्राई के मुताबिक, इस साल जून में टेलीकॉम मार्केट में रिलायंस जियो का मार्केट शेयर 51.96% से घटकर 38.35% हो गया है, जबकि भारती एयरटेल का मार्केट शेयर 28.78% से बढ़कर 32.68% हो गया है। वहीं, वोडाफोन-आइडिया की हिस्सेदारी मई के मुकाबले जून में 14.42% से घटकर 20.08% रह गई है। इसके अलावा बीएसएनएल का मार्केट शेयर 2.96% ले बढ़कर 8.71% हो गया है। देश में 0.54% ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं। यानी करीब 50 लाख ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स बढ़ोतरी हुई है। TRAI के अनुसार, ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स मई में 85.6 करोड़ थे जो अब जून में बढ़कर 86.1 करोड़ हो गए हैं। TRAI के मुताबिक, 44.7 करोड़ यूजर्स के साथ जियो देश में सबसे बड़ा मोबाइल ब्रॉडबैंड ऑपरेटर है। 24.8 करोड़ मोबाइल ब्रॉडबैंड यूजर्स के साथ एयरटेल दूसरे नंबर पर है। वहीं वोडाफोन-आइडिया के पास सिर्फ 12.4 करोड़ यूजर्स हैं। TRAI के मुताबिक, देश में टेलीफोन सब्सक्राइबर्स की संख्या में 0.11% की बढ़ोतरी हुई है। भारत में टेलीफोन ग्राहकों की संख्या मई 2023 में 117.25 करोड़ थी, जो जून 2023 में बढ़कर 117.38 करोड़ हो गई है।

