Vivo T4x 5G होगा जल्द लॉन्च, कम कीमत में मिलेगा 6500mAh की बैटरी वाला स्मार्टफोन

Vivo जल्द ही एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में है, जो खासतौर पर बजट सेगमेंट के यूजर्स के लिए होगा। कंपनी ने Vivo T4x 5G को टीज करना शुरू कर दिया है, जिसे 13,000 रुपये से कम की कीमत में पेश किया जाएगा। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इस स्मार्टफोन की लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन टीजर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह फोन मार्च में लॉन्च किया जाएगा।

शानदार डिजाइन और दमदार बैटरी

Vivo ने लॉन्च से पहले इस स्मार्टफोन के डिजाइन को लेकर हिंट दिया है। Vivo T4x 5G में डायनैमिक लाइट का फीचर देखने को मिल सकता है, जो इसे एक प्रीमियम लुक देगा। इसके अलावा, यह फोन बड़ी बैटरी के साथ आ सकता है, जिससे यूजर्स को लंबा बैकअप मिलेगा।

Vivo T4x 5G स्पेसिफिकेशन्स (Vivo T4x 5G Specification)

बैटरी: Vivo T4x 5G में 6500mAh की बैटरी दी जा सकती है। कंपनी ने यह दावा किया है कि यह स्मार्टफोन अपने सेगमेंट में सबसे बड़ी बैटरी के साथ आएगा।

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म: यह स्मार्टफोन Flipkart पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। इसके अलावा, इसे वीवो के आधिकारिक स्टोर और चुनिंदा ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स से भी खरीदा जा सकेगा।

कलर रेंज: यह फोन पर्पल और ब्लू दो रंगों में उपलब्ध होगा।

कैमरा: कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें 50MP का डुअल रियर कैमरा दिया जा सकता है।

फीचर्स: इसमें AI इरेज, AI फोटो एन्हांस और AI डॉक्यूमेंट मोड जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। साथ ही, फोन में IR ब्लास्टर और मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी भी दी जा सकती है।

इस स्मार्टफोन को MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया जा सकता है।

Vivo T4x 5G की कीमत (Vivo T4x 5G Price)

Vivo T4x 5G की कीमत को लेकर कंपनी ने संकेत दिए हैं कि इसे 13,000 रुपये के शुरुआती बजट में लॉन्च किया जाएगा। फोन में 6GB RAM और 128GB स्टोरेज मिल सकता है। बता दें कि इससे पहले Vivo T3x 5G को 13,499 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था, लेकिन बाद में इसकी कीमत 12,499 रुपये कर दी गई थी।

Vivo T4x 5G एक शानदार बजट स्मार्टफोन हो सकता है, जिसमें दमदार बैटरी, शानदार कैमरा और एडवांस फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। अब देखना यह होगा कि कंपनी इसे कब लॉन्च करती है और इसमें कौन-कौन से नए फीचर्स शामिल किए जाते हैं।

