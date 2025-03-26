Vivo T4 5G: 7300mAh बैटरी और दमदार प्रोसेसर के साथ लॉन्चिंग को तैयार

Vivo जल्द ही एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। इसका नाम Vivo T4 5G है। ये फोन अपने बड़े बैटरी बैकअप और दमदार प्रोसेसर के कारण चर्चा में है। कंपनी ने इसे अपने पिछले मॉडल Vivo T3 5G का सक्सेसर बताया है।

Vivo T4 5G की लॉन्च डेट और कीमत (Vivo T4 5G Launch Date and Price)

advertisement

Vivo T4 5G को कंपनी ने टीज कर दिया है, लेकिन इसकी लॉन्च डेट को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इसे अप्रैल में लॉन्च किया जा सकता है। इस स्मार्टफोन की अनुमानित कीमत 20,000 रुपये से 25,000 रुपये तक हो सकती है। यह फोन तीन स्टोरेज वेरिएंट्स में आ सकता है।

8GB RAM + 128GB स्टोरेज स्मार्टफोन की कीमत ₹19,999 हो सकती है। वहीं, 8GB RAM + 256GB स्टोरेज के स्मार्टफोन की कीमत ₹21,999 हो सकती है। हालांकि, 12GB RAM + 256GB स्टोरेज कीमत को लेकर अभी कोई स्पष्ट नहीं है।

Vivo T4 5G के स्पेसिफिकेशन्स (Vivo T4 5G Specifications)

Vivo T4 5G में कई शानदार फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे एक परफेक्ट मिड-रेंज स्मार्टफोन बनाते हैं।

डिस्प्ले: 6.67 इंच की Full HD+ AMOLED डिस्प्ले, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है।

प्रोसेसर: Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर, जो गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए बढ़िया है।

ऑपरेटिंग सिस्टम: Android 15 पर आधारित Funtouch OS 15 है।

कैमरा: रियर में 50MP मेन लेंस और 2MP सेकेंडरी लेंस, सेल्फी के लिए 32MP का फ्रंट कैमरा है।

बैटरी: 7300mAh की बड़ी बैटरी, जो 90W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

सिक्योरिटी: इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और IR ब्लास्टर के साथ आएगा।

Vivo T4 5G क्यों है खास? (Why Vivo T4 5G Stands Out?)

Vivo T4 5G की सबसे बड़ी खासियत इसकी 7300mAh की बैटरी है, जो कंपनी के किसी भी स्मार्टफोन में अब तक की सबसे बड़ी बैटरी है। इसके अलावा, इसका Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर इसे गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए बेहतर बनाता है।