Vi Prepaid 5G Plans : वोडाफोन आइडिया ने लॉन्च किया 5जी! नया प्रीपेड प्लान भी जारी - OTT से साथ मिलेंगे ये फायदे

Vi Prepaid 5G Recharge Plans : टेलीकॉम कंपनी Vodafone Idea ने आज अपने यूजर्स को बड़ी खुशखबरी दी है। कंपनी ने आखिरकार देश में 5G सर्विस की शुरुआत कर दी। कंपनी ने अपनी 5जी सर्विस को अभी सिर्फ महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में शुरू किया है।

कंपनी ने जानकारी देते हुए बताया कि वोडाफोन आइडिया (Vi) ने आज मुंबई में अपनी 5G सेवाओं की शुरुआत की है, जो शहर में यूजर्स को नेक्स्ट जेनरेशन कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। कंपनी ने कहा कि इस रोल आउट के साथ, Vi कंपीटिटिव प्राइस पर व्यापक कवरेज के साथ मोबाइल अनुभव को बढ़ाने के लिए तैयार है।

Vi 5G Plans

कंपनी का दावा है कि उसका 5G प्लान बाजार में सबसे अधिक कंपीटिटिव प्राइस ऑप्शन के साथ आता है। कंपनी ने 5G इंट्रोडक्टरी ऑफर के तहत 299 रुपये में अनलिमिटेड 5जी डेटा की पेशकश की है।

कंपनी ने कहा कि 5G प्लान, वीडियो और ओटीटी ऐप्स देखने, ऑनलाइन गेमिंग, वीडियो कॉल और कॉन्फ्रेंसिंग तथा डाउनलोड करने के लिए उपयुक्त है।

Vi Prepaid 5G Plans

कंपनी ने 5G रोलआउट के साथ 8 रिचार्ज प्लान की घोषणा की है। इन सभी प्लान में यूजर्स को डेली डेटा लिमिट के अलावा इंट्रोडक्टरी ऑफर के तहत यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा दिया जा रहा है। चलिए एक-एक कर जानते हैं।

299 रुपये वाला प्लान

इस प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड कॉल, 1GB डेटा प्रतिदिन और 100 SMS प्रतिदिन की सुविधा मिलती है। इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन की है।

349 रुपये वाला प्लान

इस प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड कॉल, 1.5GB डेटा प्रतिदिन और 100 SMS प्रतिदिन की सुविधा मिलती है। इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन की है।

इसके अलावा इस प्लान में यूजर्स रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक अनलिमिटेड नाइट डेटा का फायदा उठा सकते हैं। इतना ही नहीं इस प्लान के तहत सोमवार से शुक्रवार तक अनयूज्ड डेटा को आप शनिवार और रविवार को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इस प्लान में यूजर्स को हर महीने फ्री में 2GB बैकअप डेटा की भी सुविधा दी जाती है।

365 रुपये वाला प्लान

इस प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड कॉल, 2GB डेटा प्रतिदिन और 100 SMS प्रतिदिन की सुविधा मिलती है। इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन की है।

इसके अलावा इस प्लान में यूजर्स रात 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक अनलिमिटेड नाइट डेटा का फायदा उठा सकते हैं।

इतना ही नहीं इस प्लान के तहत सोमवार से शुक्रवार तक अनयूज्ड डेटा को आप शनिवार और रविवार को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इस प्लान में यूजर्स को हर महीने फ्री में 2GB बैकअप डेटा की भी सुविधा दी जाती है।

579 रुपये वाला प्लान

इस प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड कॉल, 1.5GB डेटा प्रतिदिन और 100 SMS प्रतिदिन की सुविधा मिलती है। इस प्लान की वैलिडिटी 56 दिन की है।

इसके अलावा इस प्लान में यूजर्स रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक अनलिमिटेड नाइट डेटा का फायदा उठा सकते हैं।

इतना ही नहीं इस प्लान के तहत सोमवार से शुक्रवार तक अनयूज्ड डेटा को आप शनिवार और रविवार को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इस प्लान में यूजर्स को हर महीने फ्री में 2GB बैकअप डेटा की भी सुविधा दी जाती है।

649 रुपये वाला प्लान

इस प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड कॉल, 2GB डेटा प्रतिदिन और 100 SMS प्रतिदिन की सुविधा मिलती है। इस प्लान की वैलिडिटी 56 दिन की है।

इसके अलावा इस प्लान में यूजर्स रात 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक अनलिमिटेड नाइट डेटा का फायदा उठा सकते हैं।

इतना ही नहीं इस प्लान के तहत सोमवार से शुक्रवार तक अनयूज्ड डेटा को आप शनिवार और रविवार को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इस प्लान में यूजर्स को हर महीने फ्री में 2GB बैकअप डेटा की भी सुविधा दी जाती है।

859 रुपये वाला प्लान

इस प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड कॉल, 1.5GB डेटा प्रतिदिन और 100 SMS प्रतिदिन की सुविधा मिलती है। इस प्लान की वैलिडिटी 84 दिन की है।

इसके अलावा इस प्लान में यूजर्स रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक अनलिमिटेड नाइट डेटा का फायदा उठा सकते हैं।

इतना ही नहीं इस प्लान के तहत सोमवार से शुक्रवार तक अनयूज्ड डेटा को आप शनिवार और रविवार को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इस प्लान में यूजर्स को हर महीने फ्री में 2GB बैकअप डेटा की भी सुविधा दी जाती है।

979 रुपये वाला प्लान (OTT)

इस प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड कॉल, 2GB डेटा प्रतिदिन और 100 SMS प्रतिदिन की सुविधा मिलती है। इस प्लान की वैलिडिटी 84 दिन की है।

इस प्लान में यूजर्स को OTT का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। Vi Movies & TV Super प्लान में यूजर्स को ZEE5, SonyLIV, Playflix, Fancode, Aaj Tak, Manoramax जैसे 16 OTT Apps और 400 से भी ज्यादा TV चैनल देखने का लाभ मिलता है।

इसके अलावा इस प्लान में यूजर्स रात 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक अनलिमिटेड नाइट डेटा का फायदा उठा सकते हैं।

इतना ही नहीं इस प्लान के तहत सोमवार से शुक्रवार तक अनयूज्ड डेटा को आप शनिवार और रविवार को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इस प्लान में यूजर्स को हर महीने फ्री में 2GB बैकअप डेटा की भी सुविधा दी जाती है।

3599 रुपये वाला प्लान

इस प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड कॉल, 2GB डेटा प्रतिदिन और 100 SMS प्रतिदिन की सुविधा मिलती है। इस प्लान की वैलिडिटी 1 साल यानी 365 दिन की है। इस प्लान में OTT सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है।

इसके अलावा इस प्लान में यूजर्स रात 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक अनलिमिटेड नाइट डेटा का फायदा उठा सकते हैं।

इतना ही नहीं इस प्लान के तहत सोमवार से शुक्रवार तक अनयूज्ड डेटा को आप शनिवार और रविवार को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इस प्लान में यूजर्स को हर महीने फ्री में 2GB बैकअप डेटा की भी सुविधा दी जाती है।

