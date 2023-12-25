Google Chrome में यूजर्स को मिलेगी ज्यादा सेफ्टी !

Google ने वेब ब्राउजर Google Chrome में 'सेफ्टी चेक' फीचर को अपडेट करने जा रही है। ये फीचर यूजर्स की प्राइवेसी और सेफ्टी के लिए अब बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक सिक्योरिटी चैक करेगा। नए गूगल क्रोम अपडेट के अनुसार, यदि क्रोम में सेव किए गए यूजर के किसी भी पासवर्ड से छेड़छाड़ की जाती है या कोई इसे ब्रेक करने की कोशिश करता है या फिर दूसरे डिवाइस में इस्तेमाल करता है तो ये फीचर आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन भेजकर अलर्ट कर देगा। यह अपडेट यूजर के ऑनलाइन अकाउंट्स को सिक्योर रखने के लिए किया गया है। कंपनी ने बताया कि वह गूगल क्रोम के सेफ्टी चेक फीचर को बेहतर बना रही है। नए अपडेट के बाद यह फीचर बैकग्राउंड में एक्टिव रहेगा और अगर उसे कोई सिक्योरिटी में कोई खामी नजर आती है तो यूजर्स को इसके बारे में इन्फॉर्म कर देगा। अभी तक यूजर्स को इस फीचर को एक्टिवेट करना पड़ता था। गूगल का सेफ्टी चेक फीचर उन वेबसाइट पर भी नजर रखता है, जिन्हें यूजर ने पहले परमिशन दी थी और अब उनका इस्तेमाल नहीं करता। ऐसे सभी वेबसाइट से ये फीचर अपने-आप एक्सेस हटा देगा और यूजर को इसकी जानकारी भी देगा, ताकि डेटा सेफ रहे।

advertisement

Also Read: आज Christmas पर बंद है शेयर बाजार

सेफ्टी चेक के अलावा कंपनी गूगल क्रोम यूजर्स के लिए कई नए फीचर पर काम कर रही है। इसमें जल्द यूजर्स ग्रुप्स किए गए टैब्स को सेव कर पाएंगे। इससे इन्हें अलग-अलग डिवाइस में आसानी से यूज किया जा सकेगा। कंपनी इस फीचर को कुछ हफ्तों में रोलआउट कर सकती है। इसका फायदा यह होगा कि यूजर्स अगर किसी दूसरे डिवाइस से इसे एक्सेस करते हैं तो उन्हें नई टैब्स खोलने की जरूरत नहीं होगी और वो वहीं से काम शुरू कर सकेंगे, जहां उन्होंने पहले डेस्कटॉप पर छोड़ा था। डेस्कटॉप पर क्रोम की स्मूथली रन कराने के लिए मेमोरी सेवर मोड को एक्सपेंड किया गया है। यह एक टैब की मेमोरी यूज के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है और यूजर्स को इन्फॉर्म करता है कि क्या किसी वेबसाइट को 'हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। कंपनी ने कहा है कि वह ब्राउजर में अगले साल से जेमिनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के फीचर्स भी देगी, ताकि एक्पीरियंस को और बेहतर बनाया जा सके। कंपनी ने हाल ही में जेमिनी को लॉन्च किया था।