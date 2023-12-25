scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारआज Christmas पर बंद है शेयर बाजार

आज Christmas पर बंद है शेयर बाजार

इससे पहले 23 दिसंबर को शनिवार और 24 दिसंबर को रविवार होने के कारण भी बाजार बंद था। 2024 में शनिवार और रविवार के अलावा 14 दिन शेयर बाजार में कारोबार नहीं होगा।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Dec 25, 2023 10:41 IST
शेयर बाजार आज यानी 25 दिसंबर को Christmas की छुट्टी के कारण बंद है
शेयर बाजार आज यानी 25 दिसंबर को Christmas की छुट्टी के कारण बंद है

शेयर बाजार आज यानी 25 दिसंबर को Christmas की छुट्टी के कारण बंद है। NSE और BSE इंडेक्स पर इक्विटी, डेरिवेटिव और एसएलबी सेगमेंट में ट्रेडिंग नहीं होगी। ये लगातार तीसरा दिन है जब बाजार में कारोबार नहीं हो रहा है। इससे पहले 23 दिसंबर को शनिवार और 24 दिसंबर को रविवार होने के कारण भी बाजार बंद था।

advertisement

Also Read: सरकार के एक फैसले से LIC का Stock बना रॉकेट

2024 में शनिवार और रविवार के अलावा 14 दिन शेयर बाजार में कारोबार नहीं होगा। शेयर बाजार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर, 8 मार्च को महा शिवरात्रि, 25 मार्च को होली, 29 मार्च गुड फ्राइडे, 11 अप्रैल ईद, 17 अप्रैल रामनवमी, 1 मई महाराष्ट्र दिवस, 17 जून बकरीद, 17 जुलाई मुहर्रम, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती, 1 नवंबर पर दिवाली, 15 नवंबर गुरुनानक जयंती और 25 दिसंबर को क्रिसमस पर शेयर बाजार बंद रहेगा।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Dec 25, 2023