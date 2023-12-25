आज Christmas पर बंद है शेयर बाजार
शेयर बाजार आज यानी 25 दिसंबर को Christmas की छुट्टी के कारण बंद है। NSE और BSE इंडेक्स पर इक्विटी, डेरिवेटिव और एसएलबी सेगमेंट में ट्रेडिंग नहीं होगी। ये लगातार तीसरा दिन है जब बाजार में कारोबार नहीं हो रहा है। इससे पहले 23 दिसंबर को शनिवार और 24 दिसंबर को रविवार होने के कारण भी बाजार बंद था।
2024 में शनिवार और रविवार के अलावा 14 दिन शेयर बाजार में कारोबार नहीं होगा। शेयर बाजार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर, 8 मार्च को महा शिवरात्रि, 25 मार्च को होली, 29 मार्च गुड फ्राइडे, 11 अप्रैल ईद, 17 अप्रैल रामनवमी, 1 मई महाराष्ट्र दिवस, 17 जून बकरीद, 17 जुलाई मुहर्रम, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती, 1 नवंबर पर दिवाली, 15 नवंबर गुरुनानक जयंती और 25 दिसंबर को क्रिसमस पर शेयर बाजार बंद रहेगा।