UPI से पेमेंट फेल हुआ और पैसा कट गया? जानिए कब और कैसे मिलेगा रिफंड

आजकल हर कोई Google Pay, PhonePe, Paytm या BHIM ऐप से छोटे-बड़े पेमेंट करता है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि पैसा अकाउंट से कट जाता है और सामने वाले को मिलता ही नहीं। इसका सबसे बड़ा कारण बैंक सर्वर पर ज्यादा लोड होता है। इसके अलावा नेटवर्क की दिक्कत या बैंक/UPI सर्वर डाउन होने से भी ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है। ऐसी स्थिति में आपका पेमेंट पेंडिंग में चला जाता है और पैसा अटक जाता है।

पैसा कब तक वापस आता है?

अच्छी बात यह है कि ऐसे मामलों में ज्यादातर पैसा कुछ घंटों के अंदर वापस आ जाता है। अगर सर्वर या नेटवर्क की गड़बड़ी है तो 24 घंटे तक लग सकते हैं। कभी-कभी बहुत खराब स्थिति में 3 से 5 दिन तक भी इंतजार करना पड़ सकता है।

बार-बार ट्रांजेक्शन न करें

जब पेमेंट फेल हो जाए तो लोग अक्सर घबराकर दोबारा ट्रांजेक्शन करने लगते हैं। यह बड़ी गलती है, क्योंकि इससे पैसा और ज्यादा फंस सकता है। बेहतर यही है कि पहले से किए गए ट्रांजेक्शन का स्टेटस चेक करें और रिफंड का इंतजार करें।

शिकायत कब और कैसे करें?

अगर 24 से 72 घंटे में पैसा वापस नहीं आता है, तो आपको तुरंत ऐप के हेल्प या सपोर्ट सेक्शन में शिकायत दर्ज करनी चाहिए। यहां से भी परेशानी हल न हो तो सीधे अपने बैंक में संपर्क करें। बैंक को ट्रांजेक्शन नंबर और डिटेल्स दें। रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार, बैंक को 30 दिनों के भीतर आपका पैसा लौटाना ही होगा।