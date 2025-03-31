Upcoming Smartphones April 2025: iQOO Z10 से लेकर Samsung S25 Edge तक, ये स्मार्टफोन्स मचाएंगे अप्रैल में धूम

Upcoming Smartphone: मार्च खत्म होते ही कई स्मार्टफोन कंपनियों ने अपने नए डिवाइस लॉन्च किए, जैसे Nothing Phone 3a, Xiaomi 15 Series, और Oppo F29 Series। अब अप्रैल में कुछ और जबरदस्त स्मार्टफोन्स भारतीय बाजार में एंट्री करने वाले हैं। अगर आप भी नया फोन लेने की सोच रहे हैं, तो अप्रैल में आने वाले इन लेटेस्ट स्मार्टफोन्स की लिस्ट जरूर देखें।

advertisement

Samsung Galaxy S25 Edge

सैमसंग का यह फोन Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर के साथ आएगा, जो इसे पावरफुल बनाता है। इस फोन में 2K डिस्प्ले, टाइटेनियम फ्रेम और 200MP का मेन कैमरा होगा। हालांकि, यह स्लिम डिजाइन में आएगा, इसलिए इसमें बड़ा बैटरी बैकअप या टेलीफोटो लेंस मिलने की संभावना कम है।

Motorola Edge 60 Fusion

अगर आप मिड-रेंज में दमदार स्मार्टफोन चाहते हैं, तो Motorola Edge 60 Fusion एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसमें MediaTek Dimensity 7400 प्रोसेसर और 4500nits ब्राइटनेस वाला कर्व्ड OLED डिस्प्ले दिया जाएगा, जो इसे बेहतरीन व्यूइंग एक्सपीरियंस देगा।

iQOO Z10 5G

iQOO अपने Z सीरीज में नए मॉडल iQOO Z10 5G को लॉन्च करने वाला है। इसमें 7300mAh बैटरी और 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा, फोन में Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर और 8GB रैम होगा। यह एक quad curved डिस्प्ले के साथ आएगा, जिसकी ब्राइटनेस 5000nits तक होगी।

Vivo V50e

अगर आप एक कैमरा-सेंट्रिक स्मार्टफोन चाहते हैं, तो Vivo V50e पर नजर रखें। इसमें 50MP Sony IMX882 सेंसर वाला डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा। इसके साथ ही, यह Wedding Portrait Studio और Multifocal Portraits जैसे एडवांस कैमरा फीचर्स के साथ आएगा, जिससे बेहतरीन फोटोग्राफी संभव होगी।

Vivo X200 Pro Mini

अगर आप एक कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन चाहते हैं, तो Vivo X200 Pro Mini एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। यह फोन पहले से ग्लोबल मार्केट में उपलब्ध है और अब अप्रैल में भारतीय बाजार में एंट्री करने वाला है। इसका डिजाइन Vivo X200 Pro से मिलता-जुलता होगा, लेकिन छोटे साइज के कारण बैटरी थोड़ी छोटी हो सकती है।

