Crorepati Stock: ₹24 वाला शेयर ₹4000 कर गया पार! धमाकेदार रिटर्न कमा कर निवेशक कहालाए करोड़पति

Crorepati Penny Stock: पेनी स्टॉक जितने रिवॉर्डिंग होते हैं उतने ही रिस्की भी होते हैं। कई पेनी स्टॉक लॉन्ग टर्म में निवेशकों को करोड़पति बनाते हैं। आज वित्त वर्ष 26 का पहला दिन यानी 1 अप्रैल 2025 है। आज से ठीक 20 साल पहले यानी 01 अप्रैल 2005 को इस शेयर की कीमत सिर्फ 24 रुपये थी।

तब से लेकर वर्तमान में यह शेयर 4300 रुपये को पार कर गया है। इस शेयर ने निवेशकों के 1 लाख रुपये के निवेश को 1 करोड़ से अधिक के कॉर्पस में बदल दिया है। जिस स्टॉक की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है TCPL Packaging Ltd.

1 लाख ऐसे बना 1 करोड़ से ज्यादा

01 अप्रैल 2005 यानी आज से 20 साल पहले इस शेयर की कीमत सिर्फ 24 रुपये थी। अगर किसी निवेशक ने इस शेयर में 1 लाख रुपये का निवेश किया होता तो उसके पास TCPL Packaging के 1,00,000 ÷ 24 = 4,166 इक्विटी शेयर होते।

वर्तमान में 1 इक्विटी शेयर की कीमत 4328 रुपये है। इस हिसाब से उस निवेशक के पास अभी 4,166 × 4328 = 1,80,30,448 रुपये (1.80 करोड़) का कॉर्पस होता।

TCPL Packaging Share Price

मंगलवार 01 अप्रैल को शेयर बीएसई पर 4.88% या 222.20 रुपये टूटकर 4328 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 5.41% या 247 रुपये गिरकर 4,318.35 रुपये पर बंद हुआ।

TCPL Packaging Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 6 प्रतिशत से अधिक टूटा है। वहीं पिछले 1 महीने में शेयर 10 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीन में 33 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 27 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 96 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 456 प्रतिशत से अधिक, पिछले 5 साल में 2521 प्रतिशत से अधिक और पिछले 10 साल में 894 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।