SBI Server Down Today: सर्वर डाउन पर एसबीआई ने खुद दिया जवाब! इतने बजे तक सर्विस रहेगी प्रभावित

SBI Server Down Today: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) यूजर्स को आज यूपीआई पेमेंट, फंड ट्रांसफर और एटीएम से पैसा निकालने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दोपहर 3:10 बजे तक 643 यूजर्स ने आउटेज का रिपोर्ट किया है।

बैंक ने खुद दिया ये बयान

बैंक ने अपने आधिकारिक X हैंडल पर बताया कि बैंक क्लोजिंग ऑफ अकाउंट के कारण उसका डिजिटल सर्विस दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक प्रभावित रहेगा। बैंक ने ग्राहकों से अनुरोध किया है कि बिना रुकावट सेवाओं के लिए UPI लाइट और ATM चैनल का उपयोग करें।

Downdetector प्लेटफॉर्म के डेटा के मुताबिक दोपहर 3:10 बजे तक 643 यूजर्स ने आउटेज का रिपोर्ट किया है। इससे पहले दोपहर 1:10 बजे तक 904 यूजर्स ने आउटेज रिपोर्ट किया था।

डाउनडिटेक्टर के अनुसार, लगभग 65% रिपोर्ट मोबाइल बैंकिंग से संबंधित हैं, 30% फंड ट्रांसफर से संबंधित हैं और 5% एटीएम समस्याओं से संबंधित हैं।

नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने भी जानकारी दी है कि कुछ बैंकों की सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। एनपीसीआई की पोस्ट में लिखा कि आज वित्तीय वर्ष की समाप्ति के कारण कुछ बैंकों को बीच-बीच में लेनदेन में कमी का सामना करना पड़ रहा है। यूपीआई सिस्टम ठीक काम कर रहा है और हम संबंधित बैंकों के साथ मिलकर जरूरी समाधान के लिए काम कर रहे हैं।