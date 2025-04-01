Stock Market Crash: FY26 के पहले दिन बाजार धड़ाम! ये हैं 3 बड़े कारण

Stock Market Crash: 01 अप्रैल 2025 का दिन शेयर बाजार निवेशकों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। वित्त वर्ष 26 के पहले दिन सेंसेक्स और निफ्टी दोनों प्रमुख सूचकांक भारी गिरावट के साथ बंद हुए। आज सेंसेक्स 1.80% और निफ्टी 1.50% टूटकर बंद हुआ है।

आज सेंसेक्स 1390.41 अंक टूटकर 76,024.51 अंक पर बंद हुआ तो वहीं निफ्टी 353.65 अंक टूटकर 23,165.70 अंक पर बंद हुआ।

Media और Oil & Gas सेक्टर को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर्स आज लाल निशान पर बंद हुए हैं। सबसे अधिक गिरावट Nifty Realty, Nifty IT, Nifty Consumer Durables और Nifty FMCG को हुआ है।

Nifty Realty इंडेक्स आज 3.11% गिरकर 824.85 अंक पर रहा, Nifty IT 2.45% गिरकर 35,980.65 अंक पर रहा, Nifty Consumer Durables 2.50% टूटकर 34,760 अंक पर रहा और Nifty FMCG 0.91% टूटकर 53,101.75 अंक पर रहा।

आज क्यों गिरा बाजार?

1. ट्रम्प की टैरिफ रणनीति पर चिंताएं

2 अप्रैल पास आने के कारण निवेशकों ने सतर्क रूख अपनाया है। दरअसल 2 अप्रैल को ट्रम्प ने ‘लिबरेशन डे’ घोषित किया है जब वह रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा करने की योजना बना रहे हैं।

वीकेंड में ट्रम्प ने संकेत दिया है कि ये टैरिफ सभी देशों के लिए है, न कि केवल बड़े व्यापार असंतुलन वाले देशों के लिए। ट्रम्प के इस फैसले से ग्लोबल ट्रेड वॉर की आशंका बढ़ गई है, जिससे आर्थिक विकास धीमा हो सकता है।

2. IT स्टॉक्स में प्रेशर

कमजोर मांग की चिंताओं के बीच अमेरिकी बाजार पर बहुत अधिक निर्भर आईटी कंपनियों के शेयरों में 5% तक की गिरावट आई। मार्च तिमाही में इस सेक्टर में पहले ही 15% की गिरावट आ चुकी है, जिससे निफ्टी 50 में गिरावट आई है।

3. तेल की कीमतें पांच हफ्ते के उच्चतम स्तर पर

कच्चे तेल की कीमतें पांच सप्ताह के उच्चतम स्तर के करीब पहुंच गई हैं, जिससे मुद्रास्फीति की चिंता बढ़ गई है। ब्रेंट क्रूड 74.67 डॉलर प्रति बैरल के आसपास था, जबकि यू.एस. वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) 71.37 डॉलर पर कारोबार कर रहा था। तेल की ऊंची कीमतें भारत के राजकोषीय घाटे और कॉर्पोरेट मार्जिन पर दबाव डाल सकती हैं।

Top Losers & Gainers

अगर टॉप लूजर और गेनर की बात करें तो निफ्टी के टॉप लूजर Punjab & Sind Bank, UCO Bank, Onesource Specialty Pharma Limited, Vaishali Pharma Limited और DRC Systems India Limited रहा

वहीं टॉप गेनर Vodafone Idea Limited, Kanani Industries Limited, Hester Biosciences Limited, Radiant Cash Management Services Limited और Orchasp Limited का शेयर टॉप गेनर रहा।

