New Income Tax Rule: 12 लाख कमाने वालों को नहीं देना 1 रुपया, 15 लाख सैलरी वालों को कितना देना होगा टैक्स?

आज से देशभर में नया इनकम टैक्स नियम (new income tax rules 2025) लागू हो गया हैं। इस नए नियम से मिडिल-क्लास टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिली है। अब अगर आपकी सालाना सैलरी 12 लाख रुपये तक है, तो आपको इनकम टैक्स (income tax) देने की जरूरत नहीं है। पहले यह लिमिट 7 लाख रुपये थी, लेकिन बजट 2025 में इसे बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया गया है।

12 लाख तक की सैलरी वालों के लिए बड़ी खुशखबरी

अगर आपकी मंथली सैलरी 1 लाख रुपये यानी सालाना 12 लाख रुपये है, तो टैक्स-फ्री इनकम लिमिट इंडिया (tax-free income limit India) के तहत आपको 0% टैक्स देना होगा। इसके अलावा, सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन (standard deduction) को 75,000 रुपये कर दिया है, जिससे सैलरीड एम्प्लॉइज टैक्स छूट (salaried employees tax exemption) का फायदा उठा सकते हैं।

इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपकी ग्रॉस सैलरी (gross salary) 12.75 लाख प्रति वर्ष (12.75 lakh per year) भी होती है, तब भी आपको इनकम टैक्स स्लैब 2025 इंडिया के तहत कोई टैक्स नहीं देना होगा।

13 लाख की सैलरी पर कितना देना होगा टैक्स? (How much tax will have to be paid on a salary of Rs 13 lakh? )

अब सवाल आता है कि अगर आपकी सालाना इनकम 13 लाख रुपये है, तो आपको कितना इनकम टैक्स पेमेंट करना होगा? आइए इसका पूरा टैक्स कैलकुलेशन 2025 (tax calculation 2025) समझते हैं।

स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹75,000 घटाने के बाद टैक्सेबल इनकम 12.25 लाख रुपये बचेगी।

अब टैक्स कैलकुलेशन इस तरह होगा:

₹0 - ₹4 लाख = 0% टैक्स = ₹0

₹4 - ₹8 लाख = 5% टैक्स = ₹20,000

₹8 - ₹12 लाख = 10% टैक्स = ₹40,000

₹12 - ₹16 लाख = 15% टैक्स (सिर्फ ₹25,000 पर लागू) = ₹3,750

अब कुल टैक्स ₹63,750 बनेगा। इस पर 4% सेस (cess on income tax) लगेगा, जो ₹2,250 होगा।

टोटल टैक्स ₹66,000 आएगा, लेकिन मार्जिनल रिलीफ (marginal relief in tax) की वजह से आपको सिर्फ ₹25,000 टैक्स देना होगा।

15 लाख की सैलरी वालों को कितना टैक्स देना होगा? (How much tax will have to be paid on a salary of Rs 15 lakh?)

अगर आपकी सैलरी न्यू टैक्स रिजीम 2025 (new tax regime 2025) के तहत 15 लाख रुपये सालाना है, तो इसका इनकम टैक्स कैलकुलेशन कुछ इस तरह होगा:

स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard deduction) घटाने के बाद आपकी टैक्सेबल सैलरी 14.25 लाख रुपये बचेगी। अब इस पर टैक्स:

₹0 - ₹4 लाख = 0% टैक्स = ₹0

₹4 - ₹8 लाख = 5% टैक्स = ₹20,000

₹8 - ₹12 लाख = 10% टैक्स = ₹40,000

₹12 - ₹16 लाख = 15% टैक्स (₹2.25 लाख पर लागू) = ₹33,750

अब कुल टैक्स ₹93,750 आएगा। 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस (health and education cess) जोड़ने पर कुल ₹97,500 टैक्स देना होगा।

Marginal Relief in Tax से कैसे होगी बचत?

मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेशन (Marginal relief calculation) के अनुसार, अगर किसी टैक्सपेयर की टैक्स देनदारी उसकी टैक्सेबल इनकम (taxable income) से ज्यादा हो जाती है, तो उसे सिर्फ उतना ही इनकम टैक्स रिटर्न 2025 भरना होगा जितनी उसकी टैक्सेबल इनकम है।

न्यू इनकम टैक्स स्लैब 2025 (New Income Tax Slab 2025)

इनकम टैक्स ₹0 - ₹4 लाख 0% ₹4 - ₹8 लाख 5% ₹8 - ₹12 लाख 10% ₹12 - ₹16 लाख 15% ₹16 - ₹20 लाख 20% ₹20 - ₹24 लाख 25%

किन लोगों को मिलेगा फायदा?

अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं और आपकी सालाना सैलरी 12 लाख रुपये तक है, तो आपको इनकम टैक्स छूट का सीधा फायदा मिलेगा। वहीं, 13 और 15 लाख कमाने वालों के लिए भी इनकम टैक्स रेट्स 2025 पहले से कम हो गए हैं।