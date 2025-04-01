आज के डिजिटल जमाने में हर काम ऑनलाइन किया जा सकता है, फिर चाहे शॉपिंग हो, बैंकिंग हो या कोई और सर्विस। अगर आपका एटीएम कार्ड (ATM Card) खराब, टूट गया हो या चोरी हो गया हो, तो आपको नए कार्ड के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं है। अब आप घर बैठे ही अपने मोबाइल या कंप्यूटर से नया एटीएम कार्ड (Debit Card) ऑर्डर कर सकते हैं।

नया एटीएम कार्ड कब लेना जरूरी होता है?

अगर आपका एटीएम कार्ड काम नहीं कर रहा, खो गया है या एक्सपायर हो गया है, तो आपको नया कार्ड लेना होगा। इसके अलावा अगर आप कॉन्टैक्टलेस कार्ड या इंटरनेशनल कार्ड लेना चाहते हैं, तो भी आप नया एटीएम कार्ड अप्लाई कर सकते हैं।

नेट बैंकिंग से नया एटीएम कार्ड ऑर्डर कैसे करें? (How to order a new ATM card through net banking?)

अगर आप इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो नेट बैंकिंग के जरिए सबसे तेजी से नया एटीएम कार्ड ऑर्डर किया जा सकता है। इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:

स्टेप 1: सबसे पहले अपने बैंक की नेट बैंकिंग वेबसाइट पर जाएं और लॉगिन करें।

स्टेप 2: इसके बाद 'डेबिट कार्ड सेक्शन' में जाएं और 'रिप्लेसमेंट' का ऑप्शन चुनें।

स्टेप 3: यहां आपको नए कार्ड का ऑप्शन और डिलीवरी एड्रेस भरना होगा।

स्टेप 4: अब रिक्वेस्ट सबमिट करें, और कुछ दिनों के अंदर आपका नया एटीएम कार्ड आपके घर पर पहुंच जाएगा।

मोबाइल बैंकिंग ऐप से एटीएम कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करें? (How to apply for ATM card from Mobile Banking App?)

अगर आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो बैंक की मोबाइल ऐप के जरिए भी नया एटीएम कार्ड मंगवा सकते हैं।

स्टेप 1: सबसे पहले प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से अपने बैंक की ऑफिशियल मोबाइल बैंकिंग ऐप डाउनलोड करें।

स्टेप 2: ऐप में लॉगिन करें और डेबिट कार्ड सेक्शन में जाएं।

स्टेप 3: यहां आपको 'नया कार्ड ऑर्डर' या 'रिप्लेसमेंट' का ऑप्शन मिलेगा, उसे चुनें।

स्टेप 4: अब अपना डिलीवरी एड्रेस दर्ज करें और रिक्वेस्ट सबमिट करें।

स्टेप 5: आपका नया एटीएम कार्ड कुछ दिनों में आपके घर पहुंच जाएगा।

क्या नया एटीएम कार्ड ऑर्डर करने पर कोई चार्ज लगेगा?

अधिकतर बैंक नया एटीएम कार्ड इश्यू करने के लिए ₹100 से ₹300 तक का चार्ज लेते हैं, जो आपके खाते से ऑटोमैटिक कट जाता है। यह चार्ज बैंक और कार्ड के प्रकार पर डिपेंड करता है।

