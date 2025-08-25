Stocks in Focus: मेहता इक्विटीज के सीनियर वाइस-प्रेसिडेंट (रिसर्च) प्रशांत टापसे (Prashanth Tapse) ने सोमवार को निवेशकों को सतर्क रुख अपनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि निफ्टी50 में वास्तविक मजबूती तभी दिखेगी जब इंडेक्स 25,250 के ऊपर क्लोज होगा।

टापसे ने बिजनेस टुडे से कहा कि शॉर्ट-ट्रेडिंग वीक होने के कारण (बाजार बुधवार को गणेश चतुर्थी पर बंद रहेगा), निवेशकों को हल्की पोजिशन रखनी चाहिए। ट्रंप प्रशासन की कड़ी टिप्पणियां बाजार को 24,800-24,700 तक खींच सकती हैं।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

एचडीएफसी बैंक पर उन्होंने कहा कि स्टॉक का फंडामेंटल व्यू सकारात्मक है। उन्होंने आगामी 1:1 बोनस इश्यू का जिक्र करते हुए सलाह दी कि निवेशक बोनस एडजस्टमेंट से पहले बेचें और फिर सेलिंग प्रेशर व वोलैटिलिटी शांत होने पर दोबारा खरीदें। उन्होंने कहा कि पिछले 10-15 सालों में HDFC बैंक के किसी बड़े ऐलान के बाद वोलैटिलिटी देखने को मिली है।

टाटा मोटर्स को लेकर टापसे ने कहा कि बीते छह महीनों से स्टॉक वोलैटाइल रहा है, क्योंकि इसका कारोबार चीन, ब्रिटेन और अमेरिका से जुड़ा है। उन्होंने माना कि मौजूदा टैरिफ वॉर के चलते निकट अवधि में यह स्टॉक अंडरपरफॉर्म कर सकता है और ₹660-₹690 के दायरे में रह सकता है। हालांकि, लंबी अवधि को लेकर उनका व्यू पॉजिटिव है। एक्सपर्ट ने कहा कि मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस- कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल बिजनेस के डीमर्जर और नए हाइब्रिड मॉडल्स की लॉन्चिंग मजबूत ट्रिगर बन सकते हैं।

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) पर टापसे ने ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद को सकारात्मक बताया। उन्होंने कहा कि इससे क्लाइंट्स की IT स्पेंडिंग बढ़ सकती है। टापसे के अनुसार, ₹3200 का स्तर अहम है और इसके ऊपर क्लोजिंग मिलने पर स्टॉक अगले छह महीनों में ₹3,400-₹3,600 तक जा सकता है, जबकि 12 महीने की अवधि में टारगेट ₹3,800 होगा।