U&i ने लॉन्च की Classy Series, शानदार साउंड और दमदार बैटरी के साथ किफायती कीमत

Newsटेक्नोलॉजीU&i ने लॉन्च की Classy Series, शानदार साउंड और दमदार बैटरी के साथ किफायती कीमत

भारत के प्रमुख लाइफस्टाइल टेक एक्सेसरी ब्रांड U&i ने अपनी नई Classy Series लॉन्च की है। इस सीरीज के फीचर्स और प्राइस के बारे में जानते हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Mar 6, 2025 14:03 IST

भारत के प्रमुख लाइफस्टाइल टेक एक्सेसरी ब्रांड U&i ने अपनी नई Classy Series लॉन्च की है, जिसमें TWS और नेकबैंड के दमदार मॉडल शामिल हैं। ये प्रोडक्ट्स बेहतरीन साउंड क्वालिटी, लंबी बैटरी लाइफ और शानदार डिजाइन के साथ आते हैं। खासतौर पर प्रोफेशनल्स, गेमर्स और म्यूजिक लवर्स को ध्यान में रखते हुए इन ऑडियो डिवाइसेस को तैयार किया गया है। इस सीरीज के सभी प्रोडक्ट्स 1 साल की वारंटी के साथ आते हैं।

दमदार साउंड 

Classy Series के सभी मॉडल्स में नॉइज कैंसलेशन, लो-लेटेंसी, और मल्टी-कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जिससे यूजर्स को क्रिस्टल-क्लियर ऑडियो एक्सपीरियंस मिलता है। आइए, इनके फीचर्स पर एक नजर डालते हैं:

TWS मॉडल्स

TWS-9009 फीचर्स

  • स्टाइलिश ट्रांसपेरेंट डिजाइन
     
  • 32dB नॉइज़ कैंसलेशन, 10mm ड्राइवर
     
  • 60ms लो-लेटेंसी, 50 घंटे की बैटरी लाइफ
     
  • 300mAh चार्जिंग केस और IPX रेटिंग

TWS-4419 फीचर्स

  • 11mm ड्राइवर, 4 माइक सपोर्ट
     
  • 3 ट्रांसपेरेंसी मोड, 60 घंटे का बैकअप
     
  • IPX4 वॉटर और स्वेट रेसिस्टेंट
     
  • ANC + ENC टेक्नोलॉजी
     

नेकबैंड मॉडल्स:

UiNB-4347 के फीचर्स

  • 10mm ड्राइवर, ENC, 40ms लो-लेटेंसी
     
  • 50 घंटे की बैटरी लाइफ, मैग्नेटिक ईयरबड्स
     
  • IPX4 स्वेट और स्प्लैश रेसिस्टेंट
     

UiNB-2142 के फीचर्स

  • डुअल डिवाइस पेयरिंग, 65ms लो-लेटेंसी
     
  • हाई-फिडेलिटी साउंड, 500 घंटे का स्टैंडबाय टाइम
     

UiNB-2151 के फीचर्स

  • स्टेबल कनेक्टिविटी, लॉन्ग बैटरी लाइफ
     
  • गेमिंग, स्पोर्ट्स और म्यूजिक के लिए परफेक्ट
     

UiNB-1098 के फीचर्स

  1. ENC टेक्नोलॉजी, हाई-फाई ऑडियो क्लैरिटी
     
  2. हल्का और स्टाइलिश डिजाइन
     

U&i Classy Series की कीमत (U&i Classy Series Price)

U&i Classy Series अब भारतभर के मोबाइल एक्सेसरी स्टोर्स पर उपलब्ध है।

  • TWS-9009: ₹1,049/-
     
  • TWS-4419: ₹999/-
     
  • UiNB-4347: ₹699/-
     
  • UiNB-2142: ₹649/-
     
  • UiNB-2151: ₹649/-
     
  • UiNB-1098: ₹599/-
     

U&i की Classy Series किफायती कीमत में प्रीमियम फीचर्स के साथ आती है। अगर आप बेहतरीन साउंड क्वालिटी, एडवांस नॉइज़ कैंसलेशन, और लॉन्ग बैटरी लाइफ वाले ऑडियो डिवाइसेस की तलाश में हैं, तो यह नई सीरीज आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकती है।

