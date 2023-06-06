scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsटेक्नोलॉजीApple की नई टेक्नोलॉजी से खत्म हो जाएगा TV? आनंद महिंद्रा भी रह गए हैरान

Apple की नई टेक्नोलॉजी से खत्म हो जाएगा TV? आनंद महिंद्रा भी रह गए हैरान

Apple ने Apple Vision Pro को लॉन्च करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। कंपनी के CEO ने जब Apple Vision Pro का वीडियो लॉन्च किया तो खुद भारतीय कारोबारी आनंद महिंद्रा भी हैरान रह गए। आनंद मंहिद्रा ने ट्वीट कर कहा कि क्या अब टीवी डिस्पले का अंत होने वाला है।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Jun 6, 2023 14:45 IST
Apple की नई टेक्नोलॉजी से खत्म हो जाएगा TV?
Apple की नई टेक्नोलॉजी से खत्म हो जाएगा TV?

Apple ने Apple Vision Pro को लॉन्च करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। कंपनी के CEO ने जब Apple Vision Pro का वीडियो लॉन्च किया तो खुद भारतीय कारोबारी Anand Mahindra भी हैरान रह गए। आनंद मंहिद्रा ने ट्वीट कर कहा कि क्या अब टीवी डिस्पले का अंत होने वाला है। दरअसल देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि अब विजन प्रो पहनकर हमारे बैडरूम में जॉम्बी घूमेंगे।

advertisement
Anand Mahindra ने ट्वीट कर कहा कि क्या अब टीवी डिस्पले का अंत होने वाला है
Anand Mahindra ने ट्वीट कर कहा कि क्या अब टीवी डिस्पले का अंत होने वाला है

दरअसल ये टेक्नोलॉजी में 12 कैमरे होंगे जो सिनेमाहाल जितनी डिस्प्ले की फील देंगे। इस विजन प्रो हेडसेट में किसी भी नॉर्मल स्मार्टफोन के मुकाबले कहीं ज्यादा कैमरे होंगे और इसमें  ट्रू डेप्थ कैमरा, AR कैमरा, LiDAR स्कैनर दिया गया है। ऐपल विजन प्रो में दो अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले हैं ।डिस्प्ले की स्क्रीन को सिनेमाहाल जितनी बड़ी किया जा सकेगा। इस हेडसेट में एक बटन दिया गया है, जिससे फोटो और वीडियो रिकॉर्ड हो सकेंगे। आप बोलकर भी विजन प्रो में सारे कामकाज कर पाएंगे। साथ ही  Apple Vision Pro में फ्री मूवी देख पाएंगे। और तो और इसे  पूरे घर की दीवार पर स्क्रीन को डिस्प्ले किया जा सकेगा।  भारत में इसकी अनुमानित कीमत करीब 2.89 लाख है, अगले साल की शुरुआत से आप इसे खरीद पाएंगे।

Also Read: Online Metting में HDFC Bank अधिकारी को बदतमीजी करना पड़ा भारी

Apple ने Apple Vision Pro को लॉन्च करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है
Apple ने Apple Vision Pro को लॉन्च करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है

 

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jun 6, 2023