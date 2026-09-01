WiFi 8 की एंट्री: TP-Link ने लॉन्च किए नए राउटर, 22Gbps तक स्पीड और 9800 स्क्वायर फीट कवरेज का दावा
TP-Link ने नई WiFi 8 टेक्नोलॉजी के साथ अपने दो नए राउटर पेश किए हैं। कंपनी का दावा है कि Deco 8 Ultra और Archer 8 Ultra तेज स्पीड, ज्यादा कवरेज और कई डिवाइस कनेक्टिविटी के साथ आएंगे। इनमें 22Gbps तक वायरलेस स्पीड और 10Gbps वायर्ड कनेक्टिविटी सपोर्ट दिया गया है।
In Short
- TP-Link ने Deco 8 Ultra और Archer 8 Ultra नाम से शुरुआती WiFi 8 राउटर पेश किए हैं।
- Deco 8 Ultra में 22Gbps तक वायरलेस स्पीड और 9,800 स्क्वायर फीट कवरेज का दावा है।
- दोनों राउटर में 10Gbps वायर्ड कनेक्टिविटी सपोर्ट दिया गया है।
इंटरनेट की बढ़ती जरूरतों के बीच TP-Link ने अपने नए WiFi 8 राउटर पेश किए हैं। कंपनी ने Deco 8 Ultra और Archer 8 Ultra नाम से दो नए राउटर लॉन्च किए हैं, जिन्हें शुरुआती कंज्यूमर WiFi 8 राउटर्स में शामिल किया जा रहा है। कंपनी का दावा है कि ये राउटर तेज वायरलेस स्पीड और ज्यादा कवरेज के साथ बेहतर कनेक्टिविटी अनुभव देंगे।
22Gbps तक मिलेगी वायरलेस स्पीड
The Deco 8 Ultra
TP-Link के मुताबिक, Deco 8 Ultra BN22000 तीन राउटर के पैक में 9,800 स्क्वायर फीट तक कवरेज दे सकता है। कंपनी का दावा है कि यह सेटअप 200 से ज्यादा डिवाइस को एक साथ कनेक्ट करने में सक्षम है।
इस राउटर में 22Gbps तक की एग्रीगेट वायरलेस स्पीड मिलने का दावा किया गया है। इसके अलावा इसमें 10Gbps वायर्ड कनेक्टिविटी सपोर्ट भी दिया गया है।
Archer 8 Ultra में 18 हाई परफॉर्मेंस एंटीना
The Archer 8 Ultra
वहीं, Archer 8 Ultra BN800 में ट्राई-बैंड सेटअप दिया गया है। कंपनी के अनुसार इसमें 18 इंटरनल हाई परफॉर्मेंस एंटीना मौजूद हैं, जो मजबूत और स्थिर कवरेज देने में मदद करते हैं।
Archer 8 Ultra BN19000 में 19Gbps तक की एग्रीगेट वायरलेस स्पीड का दावा किया गया है। इसमें भी 10Gbps वायर्ड कनेक्टिविटी सपोर्ट दिया गया है। इसका डिजाइन प्रीमियम लुक के साथ आता है और इसमें बीच में बिल्ट-इन LED लाइट दी गई है।
WiFi 7 से कितनी आगे है नई टेक्नोलॉजी
TP-Link के नए WiFi 8 राउटर की तुलना कंपनी के पुराने WiFi 7 आधारित Deco 7 Elite सिस्टम से की जा सकती है। Deco 7 Elite तीन पैक में 9,000 स्क्वायर फीट तक कवरेज और 20Gbps तक एग्रीगेट वायरलेस स्पीड देता है।
नए WiFi 8 राउटर में स्पीड और कनेक्टेड डिवाइस सपोर्ट को और बेहतर करने का दावा किया गया है।
सितंबर से शुरू होगी प्री-ऑर्डर बिक्री
TP-Link ने अभी इन राउटर की कीमत का खुलासा नहीं किया है। कंपनी के मुताबिक, इनकी प्री-ऑर्डर बिक्री 30 सितंबर 2026 से शुरू होगी।
कंपनी इन्हें IFA 2026 में भी प्रदर्शित करेगी। इसके अलावा TP-Link ने संकेत दिया है कि 2027 की पहली और दूसरी तिमाही में WiFi 8 आधारित रेंज एक्सटेंडर और एडॉप्टर जैसे नए प्रोडक्ट भी पेश किए जा सकते हैं।