iPhone 18 Pro Max vs Galaxy S26 Ultra: Apple और Samsung के फ्लैगशिप फोन में कौन कितना दमदार, जानें अंतर

स्मार्टफोन बाजार में Apple और Samsung के बीच मुकाबला एक बार फिर तेज होने वाला है। Apple सितंबर में iPhone 18 Pro Max लॉन्च करने की तैयारी में है, जबकि Samsung Galaxy S26 Ultra पहले ही प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में अपनी जगह बना चुका है। दोनों फोन बड़े डिस्प्ले, दमदार परफॉर्मेंस, एडवांस कैमरा और AI फीचर्स के साथ ग्राहकों को आकर्षित करने की कोशिश करेंगे।

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कीमत और डिस्प्ले में कितना अंतर

रिपोर्ट्स के मुताबिक, iPhone 18 Pro Max की शुरुआती कीमत 1,299 डॉलर हो सकती है, जिसमें 256GB स्टोरेज मिलेगा। इसके अलावा फोन 512GB, 1TB और 2TB स्टोरेज विकल्पों के साथ आ सकता है।

वहीं Samsung Galaxy S26 Ultra भी 256GB मॉडल के लिए 1,299 डॉलर की कीमत पर उपलब्ध है। इसमें स्टोरेज विकल्प 1TB तक जाते हैं।

दोनों स्मार्टफोन में 6.9 इंच OLED डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है, जो 1Hz से 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट कर सकते हैं। iPhone में 2,868 x 1,320 रेजोल्यूशन और छोटी Dynamic Island मिलने की संभावना है। वहीं Galaxy S26 Ultra में 3,120 x 1,440 रेजोल्यूशन, Privacy Display और इनबिल्ट S Pen जैसे फीचर्स मिलते हैं।

प्रोसेसर और बैटरी में किसका पलड़ा भारी

iPhone 18 Pro Max में Apple का नया A20 Pro चिप मिलने की उम्मीद है, जिसे 2nm प्रोसेस पर बनाया जा सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह चिप करीब 18% ज्यादा तेज और 30% ज्यादा पावर एफिशिएंट हो सकती है।

Samsung Galaxy S26 Ultra में Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर दिया गया है। इसमें 12GB और 16GB RAM विकल्प मिलने की बात कही गई है।

बैटरी के मामले में iPhone 18 Pro Max आगे रह सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें SIM ट्रे मॉडल में 5,391mAh और eSIM मॉडल में 5,567mAh बैटरी मिल सकती है। वहीं Galaxy S26 Ultra में 5,000mAh बैटरी दी गई है।

कैमरा में Samsung की बढ़त

कैमरा सिस्टम की बात करें तो Galaxy S26 Ultra में 200MP मेन कैमरा, 50MP अल्ट्रावाइड, 10MP 3x टेलीफोटो और 50MP 5x टेलीफोटो कैमरा मिलते हैं।

वहीं iPhone 18 Pro Max में तीन 48MP कैमरे मिलने की उम्मीद है, जिसमें 4x टेलीफोटो कैमरा और Variable Aperture फीचर शामिल हो सकता है। Samsung ज्यादा कैमरा विकल्प देता है, जबकि Apple का Variable Aperture फीचर फोटोग्राफी को ज्यादा कंट्रोल दे सकता है।

किसे खरीदना बेहतर होगा

Galaxy S26 Ultra उन यूजर्स के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है, जिन्हें S Pen, ज्यादा कैमरा फ्लेक्सिबिलिटी और हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले पसंद है। वहीं iPhone 18 Pro Max तेज प्रोसेसर और बेहतर बैटरी बैकअप के साथ आकर्षित कर सकता है।

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हालांकि iPhone 18 Pro Max के फीचर्स की आधिकारिक पुष्टि Apple के सितंबर 9 इवेंट के बाद ही होगी।