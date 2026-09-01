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NewsऑटोBajaj Auto की बिक्री में तेज रफ्तार, अगस्त में कुल सेल्स 28% बढ़कर 5.35 लाख यूनिट पहुंची

Bajaj Auto की बिक्री में तेज रफ्तार, अगस्त में कुल सेल्स 28% बढ़कर 5.35 लाख यूनिट पहुंची

Bajaj Auto ने अगस्त 2026 में बिक्री के मोर्चे पर मजबूत प्रदर्शन किया है। कंपनी की कुल बिक्री 5.35 लाख यूनिट के पार पहुंच गई, जिसमें सालाना 28% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। घरेलू बाजार में मांग बढ़ने के साथ दोपहिया वाहनों के निर्यात और कमर्शियल व्हीकल बिक्री में भी तेज उछाल देखने को मिला।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Sep 1, 2026 14:32 IST
अगस्त में Bajaj Auto की बिक्री ने पकड़ी रफ्तार
अगस्त में Bajaj Auto की बिक्री ने पकड़ी रफ्तार

In Short

  • Bajaj Auto की अगस्त 2026 कुल बिक्री 5,35,764 यूनिट रही, जो पिछले साल से 28% ज्यादा है।
  • दोपहिया वाहनों का निर्यात 53% बढ़कर 2,41,850 यूनिट पहुंच गया।
  • कमर्शियल व्हीकल बिक्री 22% बढ़कर 92,016 यूनिट रही।

Bajaj Auto ने अगस्त 2026 में बिक्री के मामले में शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी की कुल बिक्री सालाना आधार पर 28% बढ़कर 5,35,764 यूनिट पहुंच गई। पिछले साल अगस्त में Bajaj Auto ने कुल 4,17,616 यूनिट वाहनों की बिक्री की थी। कंपनी की बिक्री में यह बढ़ोतरी दोपहिया वाहनों और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में मजबूत प्रदर्शन के कारण दर्ज की गई है।

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घरेलू बिक्री में 10% की बढ़ोतरी

Bajaj Auto की घरेलू बिक्री भी अगस्त 2026 में बढ़ी है। कंपनी ने घरेलू बाजार में कुल 2,55,708 यूनिट वाहन बेचे, जबकि पिछले साल अगस्त में यह आंकड़ा 2,32,398 यूनिट था। इस तरह घरेलू बिक्री में सालाना आधार पर 10% की ग्रोथ दर्ज की गई।

दोपहिया वाहनों की बिक्री में तेजी

कंपनी के दोपहिया कारोबार में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली। अगस्त 2026 में घरेलू बाजार में Bajaj Auto ने 2,01,898 दोपहिया वाहन बेचे। पिछले साल इसी महीने में दोपहिया वाहनों की बिक्री 1,84,109 यूनिट रही थी। यानी इस सेगमेंट में सालाना आधार पर 10% की बढ़ोतरी हुई।

वहीं, दोपहिया वाहनों के निर्यात में बड़ी तेजी देखने को मिली। अगस्त 2026 में कंपनी ने 2,41,850 दोपहिया वाहनों का निर्यात किया, जो पिछले साल के 1,57,778 यूनिट के मुकाबले 53% ज्यादा है।

कमर्शियल व्हीकल बिक्री में भी उछाल

Bajaj Auto के कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट ने भी अगस्त में मजबूत प्रदर्शन किया। कंपनी की कुल कमर्शियल व्हीकल बिक्री 92,016 यूनिट रही, जो पिछले साल अगस्त के 75,729 यूनिट के मुकाबले 22% ज्यादा है।

कमर्शियल वाहनों की घरेलू बिक्री अगस्त 2026 में 53,810 यूनिट रही, जबकि अगस्त 2025 में यह 48,289 यूनिट थी। इस सेगमेंट के निर्यात में भी 39% की बढ़ोतरी दर्ज की गई और बिक्री 38,206 यूनिट पहुंच गई। पिछले साल इसी अवधि में कमर्शियल व्हीकल निर्यात 27,440 यूनिट था।

Bajaj Auto Sales August 2026 एक नजर में

अगस्त 2026 में Bajaj Auto की कुल बिक्री 5,35,764 यूनिट रही। इसमें घरेलू बिक्री 2,55,708 यूनिट और दोपहिया वाहनों का निर्यात 2,41,850 यूनिट शामिल रहा। वहीं, कमर्शियल व्हीकल बिक्री 92,016 यूनिट दर्ज की गई। कंपनी के लिए दोपहिया निर्यात और कमर्शियल वाहन सेगमेंट बिक्री बढ़ाने वाले प्रमुख कारण रहे।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Sep 1, 2026