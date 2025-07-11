scorecardresearch
Newsटेक्नोलॉजीभारत में जल्द शुरू होगी Elon Musk की Starlink सर्विस, जानें कितने का होगा प्लान

Elon Musk की Starlink को भारत सरकार से अंतिम मंजूरी मिल गई है। आइए, जानते हैं कि भारत में स्टारलिंक की सर्विस कब से शुरू होगी।

UPDATED: Jul 11, 2025 15:41 IST
Starlink

Elon Musk की कंपनी Starlink को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू करने के लिए भारत सरकार से अंतिम मंजूरी मिल गई है। स्टारलिंक से पहले भारत में सिर्फ Reliance Jio और Eutelsat OneWeb को ही सैटेलाइट-बेस्ड इंटरनेट सर्विस की मंजूरी मिली थी।

दूर-दराज के इलाकों तक पहुंचेगा इंटरनेट

Starlink की खासियत यह है कि यह ओपन स्काई वाले किसी भी एरिया में काम करता है। इसका मतलब कि पहाड़, जंगल या रेगिस्तान जैसे इलाकों में भी यूजर्स इंटरनेट मिलेगा। इसके लिए ग्राउंड-बेस्ड टावर या फाइबर नेटवर्क की जरूरत नहीं होती। इसी वजह से यह तकनीक उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद है जहां अभी तक इंटरनेट नहीं पहुंच पाया है।

कब शुरू होगी Starlink की सर्विस?

सरकार से मंजूरी मिलने के बाद भी स्टारलिंक की सर्विस अभी तुरंत शुरू नहीं होगी। कंपनी को अभी भारत में ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा और स्पेक्ट्रम लाइसेंस लेना होगा। इसके बाद कंपनी को IN-SPACe के सिक्योरिटी ट्रायल्स को भी पास करना होगा। ऐसे में Starlink की सर्विस भारत में 2025 के आखिर या 2026 की शुरुआत में शुरू होने की उम्मीद है।

बाकियों से कैसा अलग है Starlink?

Starlink बाकी सैटेलाइट इंटरनेट कंपनियों जैसे Viasat, HughesNet और Amazon Kuiper से तेज और बेहतर कनेक्टिविटी देता है। लो-अर्थ ओरबिट में मौजूद हजारों छोटे सैटेलाइट्स लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से उनकी स्पीड ज्यादा और लेटेंसी कम रहती है।

स्टारलिंक की कीमत (Starlink India price)

Starlink की भारत में कीमत को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, लेकिन ग्लोबल कीमतें देखें तो स्टैंडर्ड किट की कीमत लगभग ₹30,000 हो सकती है। वहीं, मिनी पोर्टेबल किट ₹43,000 के आसपास हो सकती है। इसी तरह स्टारलिंक सर्विस का मंथली प्लान ₹900 से शुरू हो सकता है। वहीं, अनलिमिटेड प्लान ₹3,000 तक जा सकता है।

कौन-कौन हैं Starlink के भारतीय पार्टनर?

Reliance Jio और Bharti Airtel दोनों ने Starlink के साथ साझेदारी की है। Jio इसके हार्डवेयर को रिटेल स्टोर्स में बेचेगा और इंस्टॉलेशन की जिम्मेदारी भी लेगा। वहीं Airtel की मदद से Starlink भारत के दूर-दराज इलाकों में तेजी से एक्सपेंशन करेगा।

Published On:
Jul 11, 2025