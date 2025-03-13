Explainer: Starlink क्या है और यह AirFiber से कैसे अलग है? पढ़ें सबकुछ

Starlink Technology AirFiber से काफी अलग है। जहां AirFiber को किसी टावर टावर से कनेक्ट होने की जरूरत होती है, वहीं Starlink पूरी तरह से सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस (Satellite-Based Internet Service) है। इसमें यूजर्स को इंटरनेट देने के लिए लो-अर्थ ऑर्बिट (LEO - Low Earth Orbit) सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है।

Starlink का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह उन जगहों पर भी इंटरनेट दे सकता है, जहां कोई टावर नहीं लगाया जा सकता और ब्रॉडबैंड केबल पहुंचाना नामुमकिन है। रिपोर्ट्स के अनुसार, वर्तमान में 7,000 से ज्यादा Starlink सैटेलाइट काम कर रहे हैं, जो दूर-दराज के इलाकों में भी इंटरनेट सर्विस दे सकती हैं।

ऐसे में कई लोगों के मन में स्टारलिंक को लेकर कई सवाल है। हम आपको इस एक्पेलर में बताएंगे कि स्टारलिंक कैसे AirFiber से अलग है। इसके अलावा इंटरनेट सर्विस अच्छी करने में स्टारलिंक का कैसे काम करेगा।

क्या Starlink को सीधे फोन पर इस्तेमाल किया जा सकता है? (Can Starlink be Used Directly on Phones?)

Starlink इंटरनेट को डायरेक्ट मोबाइल फोन पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके लिए यूजर्स को अपने घर पर एक स्पेशल रिसीवर एंटीना (Special Receiver Antenna) लगाना होगा, जो सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट होगा। यह प्रोसेस कुछ हद तक डिश टीवी कनेक्शन जैसी होगी। रिसीवर कनेक्ट हो जाने के बाद, यूजर्स Wi-Fi के जरिए अपने फोन, लैपटॉप और बाकी डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं।

कुछ लोग Starlink को iPhone में मिलने वाली सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों तकनीकों में बड़ा अंतर है। iPhone के सैटेलाइट कम्युनिकेशन फीचर का इस्तेमाल केवल इमरजेंसी मैसेजिंग के लिए किया जाता है, जिसमें फोन किसी स्पेशल सैटेलाइट नेटवर्क से जुड़कर लिमिटेड डिटेल्स भेजता या रिसीव करता है। इसके विपरीत, Starlink एक फुल-फ्लेज्ड इंटरनेट सर्विस है, जो वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग और वेब ब्राउजिंग (Web Browsing) जैसी सर्विस देने के लिए डिजाइन की गई है।

क्या Starlink भारत में Jio और Airtel को टक्कर देगा? (Will Starlink Compete with Jio and Airtel in India?)

अगर Starlink को भारत में मंजूरी मिल जाती है, तो यह उन इलाकों में इंटरनेट क्रांति (Internet Revolution) ला सकता है, जहां अभी तक नेटवर्क कवरेज की परेशानी बनी हुई है। हालांकि, यह सेवा AirFiber और 5G ब्रॉडबैंड (5G Broadband) की तुलना में थोड़ी महंगी हो सकती है, लेकिन यह उन लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकती है, जो दूरदराज के इलाकों में रहते हैं और स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन की तलाश में हैं।

Jio और Airtel पहले से ही AirFiber और AirFiber and 5G Services के जरिए इंटरनेट बाजार पर पकड़ बनाए हुए हैं, लेकिन Starlink अगर भारत में अपनी सर्विस शुरू करता है, तो यह मौजूदा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर (Internet Service Providers - ISPs) को कड़ी टक्कर दे सकता है।

अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत सरकार Starlink को लाइसेंस (License) देने के बाद यह सर्विस भारतीय ग्राहकों के लिए कितनी किफायती साबित होती है।