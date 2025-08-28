scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsट्रेंडिंगद्वारका, रोहिणी सहित दिल्ली के अन्य पॉश इलाके में फ्लैट खरीदने का शानदार मौका - कीमत ₹38.7 लाख से शुरू

द्वारका, रोहिणी सहित दिल्ली के अन्य पॉश इलाके में फ्लैट खरीदने का शानदार मौका - कीमत ₹38.7 लाख से शुरू

खास बात यह है कि इस बार फ्लैट खरीदने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन ई-ऑक्शन के जरिए होगी। खरीदार SBI के ई-ऑक्शन पोर्टल और DDA की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Aug 28, 2025 11:37 IST
दिल्ली में घर खरीदने का मिल रहा है मौका
दिल्ली में घर खरीदने का मिल रहा है मौका (Photo-ITG)

Delhi DDA Flats: दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने गुरुवार को अपनी प्रीमियम हाउसिंग स्कीम 2025 लॉन्च की, जिसके तहत राजधानी के सबसे प्राइम इलाकों- वसंतकुंज, जसोला, द्वारका, रोहिणी, पीतमपुरा, शालीमार बाग और नरेला में फ्लैट खरीदे जा सकेंगे।

खास बात यह है कि इस बार फ्लैट खरीदने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन ई-ऑक्शन के जरिए होगी। खरीदार SBI के ई-ऑक्शन पोर्टल और DDA की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

advertisement

रजिस्ट्रेशन 26 अगस्त से शुरू हो गया है और इसकी आखिरी तारीख 24 सितंबर शाम 6 बजे तय की गई है। फाइनल सबमिशन 26 सितंबर तक होगा, जबकि नीलामी 18 से 20 सितंबर के बीच चलेगी।

कौन-कौन से फ्लैट उपलब्ध?

  • HIG फ्लैट (3BHK/4BHK): 70-170 वर्गमीटर, कीमत ₹1.35 करोड़-₹2.9 करोड़। वसंतकुंज और द्वारका में कीमत ₹1.6-₹2.54 करोड़।
  • MIG (2BHK): पीतमपुरा, नंद नगरी, जहांगीरपुरी में, कीमत ₹60 लाख-₹1.5 करोड़।
  • LIG: रोहिणी और नरेला में, कीमत ₹39-₹54 लाख।
  • EHS यूनिट्स: ₹38.7 लाख।
  • SFS फ्लैट: शालीमार बाग और रोहिणी में, कीमत ₹90 लाख-₹1 करोड़ से ऊपर।
  • गैरेज: ₹3.1 लाख-₹43 लाख।

भुगतान और बयाना राशि

HIG 4BHK के लिए ₹20 लाख, HIG 3BHK के लिए ₹15 लाख, और 2BHK के लिए ₹10 लाख जमा करने होंगे।

फ्लैट मिलने पर 7 दिन के भीतर 25% और 60 दिन के भीतर बाकी 75% रकम चुकानी होगी। देरी पर ब्याज सहित 90 दिन तक छूट मिलेगी। दिव्यांग खरीदारों को EMI में 15 साल तक भुगतान की सुविधा और 5% छूट मिलेगी।

निवेश की संभावनाएं

रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के अनुसार, द्वारका में एक 3BHK फ्लैट पर 3.4% तक रेंटल यील्ड और 8-10% वार्षिक मूल्यवृद्धि संभव है। यानी खरीदारों को किराए से नियमित आय के साथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी मिलेगा।

आवेदन प्रक्रिया

  • SBI ई-टेंडर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और KYC पूरा करें।
  • ₹2,500 प्रोसेसिंग फीस और बयाना राशि 9 सितंबर तक NEFT/RTGS से जमा करें।
  • पैन, आधार, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें।
  • ऑनलाइन ई-ऑक्शन में तय शुरुआती कीमत से ऊपर बोली लगाएं।

कब्जे की शर्तें

फ्लैट “जैसा है, जहां है” की शर्त पर दिए जाएंगे। पूरी रकम चुकाने और डीड साइन करने के बाद ही पजेशन मिलेगा। गलत जानकारी देने या गैरेज का गलत इस्तेमाल करने पर अलॉटमेंट रद्द हो सकता है।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 28, 2025