Newsशेयर बाज़ारMOFSL है इस डिफेंस स्टॉक पर बुलिश, कहा- सरकार की नई डील से बढ़ेगा दम, फटाफट चेक करें नया टारगेट प्राइस

MOFSL है इस डिफेंस स्टॉक पर बुलिश, कहा- सरकार की नई डील से बढ़ेगा दम, फटाफट चेक करें नया टारगेट प्राइस

HAL Share Price Target: हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर में तेजी आ सकती है। स्टॉक ने पांच साल में 700 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दिया है। ब्रोकरेज फर्म MOFSL के हिसाब से स्टॉक में तेजी आ सकती है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Aug 28, 2025 11:50 IST
HAL share
ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल (Motilal Oswal) ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के शेयर पर खरीदारी की सलाह दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी का शेयर मौजूदा लेवल से करीब 33% तक रिटर्न दे सकता है। फर्म ने शेयर के लिए 5800 रुपये का टारगेट (HAL Share Target) तय किया है।

गुरुवार सुबह करीब 10 बजे BSE पर यह शेयर 24.45 रुपये यानी 0.56% की गिरावट के साथ 4,358.25 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

सरकार से होगी नई डील

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ करीब 1 अरब डॉलर (₹8,300 करोड़) की डील कर सकती है। यह डील स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस (LCA Tejas) के लिए 113 GE-404 इंजन की सप्लाई से जुड़ी होगी।

इससे पहले HAL ने 83 तेजस मार्क 1A विमानों के लिए GE से 99 इंजन का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। अब आने वाले 97 और तेजस विमानों के लिए इंजन की जरूरत पूरी करने के मकसद से अतिरिक्त 113 इंजनों की डील की जा रही है। यह पूरा प्रोजेक्ट ₹62,000 करोड़ की योजना के तहत चल रहा है।

जानकारी के अनुसार, इस डील को लेकर बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है और सितंबर तक इसके फाइनल होने की उम्मीद है। डील हो जाने पर HAL की कुल 212 GE-404 इंजनों की जरूरत पूरी हो जाएगी। इससे भविष्य में सप्लाई में देरी का खतरा काफी कम हो जाएगा और प्रोजेक्ट की स्पीड बढ़ेगी।

क्यों बढ़ेगा HAL का दम

मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट में कहा गया है कि GE से इंजन की समय पर सप्लाई मिलने से आने वाले महीनों में HAL तेजस एमके1ए विमानों की डिलीवरी तेजी से कर पाएगी। इससे कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ को मजबूती मिलेगी।

इसके साथ ही, HAL के पास एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर बुक तैयार होगी, जो लंबे समय तक बिजनेस और मुनाफे को सपोर्ट करेगी।

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस

पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयर ने 43 फीसदी का रिटर्न दिया है। सालभर में स्टॉक में 5 फीसदी की गिरावट आई है। पांच साल में शेयर ने 774 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
