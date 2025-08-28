गिरावट भरे दिन में भी निवेशकों की झोली में आया बड़ा तोहफा, छोटे ईवी शेयर ने दिया शानदार रिटर्न

गुरुवार को शेयर बाजार कमजोर रहा। बेंचमार्क इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। लेकिन, इसी बीच Mercury Ev-Tech का शेयर करीब 5% ऊपर चढ़ गया। इस बढ़त के पीछे वजह घरेलू आयात पर लगाया गया 25% का अतिरिक्त टैक्स है। इस फैसले का असर कई कंपनियों पर पड़ा, लेकिन Mercury Ev-Tech के शेयर ने निवेशकों को थोड़ी राहत दी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बाजार पर अभी भी शॉर्ट टर्म प्रेशर बना रह सकता है।

28 अगस्त 2025 तक Mercury Ev-Tech का मार्केट कैप ₹980.07 करोड़ है। कंपनी ने हाल ही में 14 अगस्त को अपने पहली तिमाही (Q1 FY26) के नतीजे घोषित किए। इसमें कंपनी ने ₹23.07 करोड़ का राजस्व दर्ज किया। कंपनी का मुनाफा भी बढ़कर ₹1.63 करोड़ रहा, जबकि EBITDA ₹2.62 करोड़ पर पहुंच गया।

हालांकि, कंपनी की ग्रोथ स्टोरी कुछ और ही कहती है। सालाना आधार पर नेट सेल्स में 124% की बढ़त हुई है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 84% का उछाल आया है।

कंपनी ने इस दौरान ₹53.25 करोड़ की नेट सेल्स दर्ज की, जो 464% ज्यादा है। वहीं, इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (PAT) 390% बढ़कर ₹3.53 करोड़ तक पहुंच गया।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी का Debt to EBITDA रेश्यो 9.32 गुना है, जो बताता है कि कर्ज का बोझ ज्यादा है। इसके अलावा, इसका रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE) सिर्फ 2.73% है, जो बहुत कम माना जाता है। मतलब यह कि कंपनी अपने शेयरधारकों के पैसे से बहुत ज्यादा फायदा नहीं कमा पा रही है। ये दोनों बातें निवेशकों के लिए रिस्क का काम करती हैं।

अगर हाल की परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक हफ्ते में स्टॉक 1% से ज्यादा टूटा है। तीन महीने में इसमें 16% की गिरावट आई है और पिछले एक साल में यह करीब 32% नीचे आ चुका है। इसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में निवेशकों को नुकसान झेलना पड़ा है।

Mercury Ev-Tech इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी और उससे जुड़े प्रोजेक्ट्स में काम करती है। यही वजह है कि ग्रोथ के मामले में इसे फायदा हो रहा है। लेकिन जब तक कंपनी अपने कर्ज को कंट्रोल नहीं करती और मुनाफे में सुधार नहीं करती, तब तक इसके शेयर में भरोसे के साथ पैसा लगाना थोड़ा मुश्किल है।



