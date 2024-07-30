scorecardresearch
"स्टैंडर्ड चार्टर्ड और म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस का फ्यूचरमेकर्स कार्यक्रम, बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य की दिशा में कदम"

स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक द्वारा शुरू किया गया फ्यूचरमेकर्स एक वैश्विक युवा आर्थिक सशक्तिकरण पहल है, जो असमानता से निपटने और अधिक आर्थिक समावेशन को बढ़ावा देने का काम करती है। फ्यूचरमेकर्स का उद्देश्य 35 वर्ष से कम आयु के वंचित युवाओं को नए कौशल सीखने में मदद करना है, ताकि वे सीखने, कमाने और आगे बढ़ने में सक्षम हो सकें।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Jul 30, 2024 19:17 IST
Standard Chartered Bank और Mumbai के Museum of Solutions Futuremakers कार्यक्रम को शुरू करने के लिए साझेदारी की है

Standard Chartered Bank और Mumbai के Museum of Solutions Futuremakers कार्यक्रम को शुरू करने के लिए साझेदारी की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मार्च 2025 तक बीएमसी के 100 स्कूली बच्चों को वास्तविक समस्याओं के समाधान के प्रोटोटाइप बनाने में सक्षम बनाना है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इस शैक्षणिक वर्ष के दौरान म्यूजियम में 15,000 से अधिक बीएमसी स्कूली बच्चों की यात्राओं को भी वित्तपोषित करेगा। कार्यक्रम के माध्यम से, म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस बच्चों को महत्वपूर्ण सोच, समस्या समाधान, सहयोग और नेतृत्व जैसे कौशल सिखाने के लिए कार्यशालाएं और प्रशिक्षण सत्र आयोजित करेगा। ये बच्चे हाइड्रोपोनिक्स, कम्पोस्टिंग, किचन गार्डनिंग, स्वचालन, फैब्रिक वर्क और हार्ड प्रोटोटाइपिंग जैसे कौशल सीखेंगे। साथ ही, व्यवसाय योजना बनाना और अभियान विकसित करना भी सिखाया जाएगा। 

Also Read: Budget 2024-25 पॉलिसी के विस्तार पर सौरभ जैन ने क्या कहा ?

पहला चरण

पहले चरण में, करमवीर स्कूल, सायन, आनंद नगर म्युनिसिपल स्कूल, चेंबूर और वर्ली सी फेस म्युनिसिपल स्कूल, प्रभादेवी के 50 छात्रों को शामिल किया गया है। ये छात्र पानी की समस्याओं, संधारणीय भोजन, रोबोटिक्स, हैंड प्रोटोटाइपिंग और लेजर कटिंग डिजाइन जैसी चुनौतियों पर काम करेंगे और दिसंबर 2024 में उद्योग के नेताओं के सामने अपने समाधान प्रस्तुत करेंगे।

कार्यक्रम के तहत

इस कार्यक्रम के तहत, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक 15,000 से अधिक बीएमसी स्कूली बच्चों की म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस की यात्रा को वित्तपोषित करेगा, जिससे मुंबई और नवी मुंबई के नगर पालिका स्कूलों के बच्चों के लिए संग्रहालय तक समान पहुंच सुनिश्चित होगी।

Karuna Bhatia, Head Sustainability, Standard Chartered Bank, करुणा भाटिया ने क्या कहा ?

स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की हेड सस्टेनेबिलिटी, करुणा भाटिया ने कहा, "फ्यूचरमेकर्स कार्यक्रम के माध्यम से, हम वंचित छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करके सशक्त बना रहे हैं। यह कार्यक्रम बीएमसी स्कूल के बच्चों को वैश्विक और स्थानीय मुद्दों की महत्वपूर्ण समझ हासिल करने में सक्षम बनाएगा, जिससे वे वास्तविक दुनिया की समस्याओं के समाधान की दिशा में काम कर सकें।

Abhik Bhattacharya, Marketing Head, Museum of Solutions ने क्या कहा ?

म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस के मार्केटिंग हेड, अभिक भट्टाचार्य ने कहा, "हमारा उद्देश्य बच्चों के लिए ऐसा स्थान बनाना है, जहां वे ज्ञान और कौशल प्राप्त कर सकें और वास्तविक जीवन की स्थितियों में समस्याओं को हल कर सकें। फ्यूचरमेकर्स कार्यक्रम बच्चों को पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों की गहरी समझ प्रदान करेगा, जिससे वे एक टिकाऊ और न्यायसंगत भविष्य के लिए समाधान विकसित कर सकें।" मुंबई में 20 लाख से अधिक बच्चे विभिन्न पृष्ठभूमियों से आते हैं। शहर में 1200 से अधिक बीएमसी संचालित विद्यालय और लगभग 300 निजी विद्यालय हैं।

स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक द्वारा शुरू

स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक द्वारा शुरू किया गया फ्यूचरमेकर्स एक वैश्विक युवा आर्थिक सशक्तिकरण पहल है, जो असमानता से निपटने और अधिक आर्थिक समावेशन को बढ़ावा देने का काम करती है। फ्यूचरमेकर्स का उद्देश्य 35 वर्ष से कम आयु के वंचित युवाओं को नए कौशल सीखने में मदद करना है, ताकि वे सीखने, कमाने और आगे बढ़ने में सक्षम हो सकें।
 

