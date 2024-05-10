SPACE: NASA चंद्रमा पर रेलवे स्टेशन बनाएगी और चलाएगी रेल

चंद्रमा पर ट्रेन। जी हां, चूंकि दुनिया के सारे देश चंद्रमा पर जाने की दौड़ में लगे हैं, लेकिन इस बार वे साहसिक, बड़े मिशनों और पूरी तरह से काम करने वाले ठिकानों को विकसित करने की योजना बना रहे हैं, इसलिए ट्रेन चलाना कोई दूर की कौड़ी नहीं है। लेकिन, ये ट्रेन पृथ्वी पर मौजूद ट्रेन से थोड़ी अलग होगी। ये बिना बिजली वाले चुंबकीय रोबोट होंगे जो ग्रेफाइट की परत के ऊपर उड़ेंगे और एक तरह से ट्रैक के ऊपर तैरेंगे। NASA ने कहा कि फ्लोट रोबोट चंद्रमा की धूल के घर्षण या घिसाव को कम करने के लिए ट्रैक के ऊपर उड़ेगा। ये ट्रैक सीधे चंद्र रेगोलिथ पर खुलते हैं ताकि साइट पर बड़े निर्माण से बचा जा सके - पारंपरिक सड़कों, रेलवे या केबलवे के विपरीत।

फ्लोट डिजाइन रोबोट 0.5 मीटर प्रति सेकंड की गति से विभिन्न आकार के पेलोड का परिवहन करने में सक्षम होंगे, जबकि बड़े पैमाने पर फ्लोट प्रणाली प्रति दिन कई किलोमीटर तक 1,00,000 किलोग्राम रेगोलिथ को ले जाने में सक्षम होगी।

नासा ने कहा, "फ्लोट न्यूनतम साइट तैयारी के साथ धूल भरे, प्रतिकूल चंद्र वातावरण में स्वायत्त रूप से काम करेगा, और इसके ट्रैक के नेटवर्क को समय के साथ विकसित किया जा सकता है और चंद्र बेस मिशन आवश्यकताओं के अनुरूप पुन: कॉन्फ़िगर किया जा सकता है।"

प्रभाव की जांच

जैसे-जैसे कार्य आगे बढ़ेगा, विकास के दूसरे चरण में उप-स्तरीय रोबोट, ट्रैक प्रोटोटाइप की एक श्रृंखला का डिजाइन, निर्माण और परीक्षण किया जाएगा, जिसका समापन चंद्र-एनालॉग परीक्षण स्थल पर प्रदर्शन के साथ होगा और सिस्टम के प्रदर्शन और दीर्घायु पर पर्यावरणीय प्रभावों के प्रभाव की जांच की जाएगी।