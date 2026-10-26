'अब खेती करना ही बचेगा विकल्प!' AI की रफ्तार से डरा 10 साल का अनुभवी इंजीनियर, नौकरी को लेकर जताई चिंता

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की तेजी से बढ़ती ताकत ने टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करने वाले लोगों की चिंता बढ़ा दी है। करीब 10 साल का अनुभव रखने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने दावा किया है कि AI इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि आने वाले 5 से 10 सालों में पारंपरिक नौकरियां मिलना मुश्किल हो सकता है। इंजीनियर अब टेक्नोलॉजी की नौकरी छोड़कर खेती करने तक के बारे में सोच रहा है।

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AI की रफ्तार से परेशान हुआ सॉफ्टवेयर इंजीनियर

इस इंजीनियर ने Reddit के r/ClaudeCode कम्युनिटी पर 'I'm tired, boss' नाम से एक पोस्ट शेयर की है।

पोस्ट में उसने लिखा कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में बदलाव इतनी तेजी से हो रहे हैं कि अब उनके साथ कदम मिलाकर चलना मुश्किल लगने लगा है।

इंजीनियर के मुताबिक, पहले उसे लगता था कि AI केवल कोड लिख सकता है, जबकि सॉफ्टवेयर का डिजाइन तैयार करने और बड़े तकनीकी फैसले लेने के लिए अनुभवी इंजीनियरों की जरूरत हमेशा रहेगी।

लेकिन अब उसकी सोच बदल गई है। उसका कहना है कि AI ऐसे काम भी करने लगा है, जिनके लिए पहले कई सालों का अनुभव जरूरी होता था।

क्या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की नौकरियां खत्म हो जाएंगी?

इंजीनियर ने अपनी पोस्ट में कहा कि AI अब सॉफ्टवेयर सिस्टम डिजाइन करने में भी सक्षम हो रहा है और कई मामलों में इंसानों से बेहतर काम कर सकता है।

उसने सवाल उठाया कि अगर AI वेबसाइट, गेम और सॉफ्टवेयर बनाने जैसे काम करने लगेगा, तो भविष्य में डेवलपर्स की भूमिका क्या रह जाएगी?

इंजीनियर ने यह भी कहा कि कई बार ऐसा महसूस होता है कि हम खुद ऐसी तकनीक बना रहे हैं, जो एक दिन हमारी जरूरत खत्म कर सकती है।

लगातार नई चीजें सीखने और AI के साथ तालमेल बैठाने के दबाव से परेशान होकर वह खेती करने और अपना खाना खुद उगाने के विकल्प पर विचार कर रहा है।

AI से कुछ लोगों को मिल रहे नए मौके

जहां कुछ डेवलपर्स AI के कारण नौकरी को लेकर चिंतित हैं, वहीं इस तकनीक पर काम करने वाले विशेषज्ञों के लिए नए अवसर भी सामने आ रहे हैं।

इसका एक उदाहरण टोनी युहुआई वू (Tony Yuhuai Wu) हैं, जो एलन मस्क की AI कंपनी xAI में काम कर चुके हैं। उन्होंने कंपनी के Grok चैटबॉट को विकसित करने में योगदान दिया था।

वू ने फरवरी में xAI छोड़ दी थी और नए अवसरों की तलाश की बात कही थी।

रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने कैलिफोर्निया में करीब 7 करोड़ डॉलर का आलीशान घर भी खरीदा है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

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फिलहाल AI के कारण सभी सॉफ्टवेयर नौकरियां खत्म होने का कोई निश्चित प्रमाण नहीं है, लेकिन इस इंजीनियर की पोस्ट दिखाती है कि तेजी से बदलती तकनीक को लेकर कर्मचारियों में चिंता बढ़ रही है।