फटाफट पूरा कमरा कर देगा गर्म! आधे दाम में मिल रहा है ये तगड़ा रूम हीटर

सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है और ठंड बढ़ने के साथ ही घरों में रूम हीटर की जरूरत भी बढ़ जाती है। अगर आप भी इस बार कम बजट में रूम हीटर खरीदने की सोच रहे हैं, तो अमेजन की सेल में आपके लिए एक अच्छी डील है। यहां Sujata Room Heater पर 50% की छूट मिल रही है। खास बात यह है कि इस हीटर में दो पावर मोड के साथ सेफ्टी फीचर भी दिया गया है। आइए जानते हैं इसकी कीमत और खासियतों के बारे में।

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₹2,385 वाला रूम हीटर मिल रहा ₹1,196 में

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन पर चल रही ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में कई प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसी सेल में Sujata Room Heater भी कम कीमत पर मिल रहा है।

इस रूम हीटर की असली कीमत यानी MRP ₹2,385 है, लेकिन 50% डिस्काउंट के बाद इसे सिर्फ ₹1,196 में खरीदा जा सकता है। यानी ग्राहकों को इस डील में ₹1,189 की बचत हो सकती है। ऐसे में अगर आपका बजट कम है और आप सर्दियों के लिए रूम हीटर खरीदना चाहते हैं, तो इस डील को चेक कर सकते हैं।

ठंड के हिसाब से बदल सकेंगे हीटर की पावर

Sujata Room Heater की खासियत इसके दो हीटिंग मोड हैं। इसमें 400W और 800W के पावर मोड दिए गए हैं, जिन्हें जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकता है।

इस हीटर में दो हीटिंग रॉड मिलती हैं। अगर मौसम में हल्की ठंड है, तो आप एक रॉड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं, ज्यादा ठंड पड़ने पर दोनों रॉड चालू करके 800W मोड पर हीटर चला सकते हैं। इससे मौसम के हिसाब से हीटिंग को कंट्रोल करना आसान हो जाता है।

सेफ्टी के लिए मिलता है ऑटोमैटिक शट-ऑफ फीचर

रूम हीटर खरीदते समय कीमत और हीटिंग के साथ सुरक्षा का ध्यान रखना भी जरूरी है। Sujata Room Heater में ऑटोमैटिक शट-ऑफ फीचर दिया गया है।

अगर इस्तेमाल के दौरान हीटर गलती से गिर जाता है, तो यह फीचर उसे अपने आप बंद करने में मदद करता है। इससे दुर्घटना का खतरा कम हो सकता है। हालांकि, हीटर का इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए और इसे बच्चों की पहुंच से दूर रखना जरूरी है।

कम कीमत में दो पावर मोड और सेफ्टी फीचर वाला हीटर खरीदने वालों के लिए यह एक विकल्प हो सकता है। हालांकि, Amazon Sale में कीमत और डिस्काउंट बदल सकते हैं। इसलिए ऑर्डर करने से पहले मौजूदा कीमत जरूर चेक कर लें।